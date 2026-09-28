LVBP: Tiburones contó con estos peloteros en el comienzo de sus entrenamientos

Uno de los conjuntos que tiene una gran deuda con su fanaticada para el venidero torneo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) tras quedar eliminado en la zafra anterior es el de Tiburones de La Guaira, novena que comenzó su preparación oficial este lunes, luego de unos días de minicamp.

La primera práctica de pretemporada de los litoralenses fue liderada por su nuevo manager, el dominicano Fernando Tatis, y la asistencia de peloteros fue 36, aunque el mal tiempo no los dejó concluir el entrenamiento.

Lista de peloteros de Tiburones que asistieron a la primera práctica

Lanzadores:

Yapson Gómez Eudis Ídrogo Luis Arejula Nelson Hernández Rafael Cova Henderson Álvarez Kelvin Bautista Keywill Cedeño Kevin García Yonathan Gómez Emilker Guzmán Mauricio Llovera Celso López Maikel Miralles Jeyderson Mora Johan Moreno Oddanier Mosqueda Nelvis Ochoa Manuel Olivares Ángel Padrón Luis Patiño Eduardo Paredes Miguel Rodríguez Karlos Seijas Ángel Vargas.

Catchers:

Diego Cartaya Dennis Ortega Aaron Antonini

Infielders:

Johan Macías Pedro Castellanos Javier Rivas Efrén Terán Jheremy Vargas.

Outfielders:

Simón Muzziotti Carlos Tocci Alexander Palma Yhoswar García César Quintas.

De este grupo de peloteros, varios venían desde el minicamp y el resto, igualmente, reafirmó su compromiso con la franquicia, para buscar una campaña exitosa en esta 2026/2027.