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LVBP: Tiburones contó con estos peloteros en el comienzo de sus entrenamientos

La pretemporada de los "Salados" está siendo liderada por su dirigente Fernando Tatis 

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Meridiano

Lunes, 28 de septiembre de 2026 a las 07:15 pm
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LVBP: Tiburones contó con estos peloteros en el comienzo de sus entrenamientos
FOTO: CORTESÍA

Uno de los conjuntos que tiene una gran deuda con su fanaticada para el venidero torneo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) tras quedar eliminado en la zafra anterior es el de Tiburones de La Guaira, novena que comenzó su preparación oficial este lunes, luego de unos días de minicamp.

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La primera práctica de pretemporada de los litoralenses fue liderada por su nuevo manager, el dominicano Fernando Tatis, y la asistencia de peloteros fue 36, aunque el mal tiempo no los dejó concluir el entrenamiento.

Lista de peloteros de Tiburones que asistieron a la primera práctica

Lanzadores:

  1. Yapson Gómez
  2. Eudis Ídrogo
  3. Luis Arejula
  4. Nelson Hernández
  5. Rafael Cova
  6. Henderson Álvarez
  7. Kelvin Bautista
  8. Keywill Cedeño
  9. Kevin García
  10. Yonathan Gómez
  11. Emilker Guzmán
  12. Mauricio Llovera
  13. Celso López
  14. Maikel Miralles
  15. Jeyderson Mora
  16. Johan Moreno
  17. Oddanier Mosqueda
  18. Nelvis Ochoa
  19. Manuel Olivares
  20. Ángel Padrón
  21. Luis Patiño
  22. Eduardo Paredes
  23. Miguel Rodríguez 
  24. Karlos Seijas
  25. Ángel Vargas.

Catchers:

  1. Diego Cartaya
  2. Dennis Ortega
  3. Aaron Antonini

Infielders:

  1. Johan Macías
  2. Pedro Castellanos
  3. Javier Rivas
  4. Efrén Terán
  5. Jheremy Vargas.

Outfielders:

  1. Simón Muzziotti
  2. Carlos Tocci
  3. Alexander Palma
  4. Yhoswar García
  5. César Quintas.

De este grupo de peloteros, varios venían desde el minicamp y el resto, igualmente, reafirmó su compromiso con la franquicia, para buscar una campaña exitosa en esta 2026/2027.

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