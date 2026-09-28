MLB: ¿Pujols o Cabrera? ¿Quién fue mejor? Esta leyenda lo explica

Pocos peloteros en la historia de las Grandes Ligas ostentan el privilegio de haber compartido clubhouse y alineación con dos de los bateadores latinos más grandes de todos los tiempos. El dominicano Plácido Polanco vivió de cerca la majestuosidad de su compatriota Albert Pujols en los Cardenales de San Luis y la genialidad del venezolano Miguel Cabrera en los Tigres de Detroit. En una reveladora intervención en el espacio Abriendo el Podcast, conducido por Vian Araujo y Ricardo Rodríguez, el ex infielder detalló cómo operaba la mente y el swing de ambos astros.

Trabajo obsesivo contra un don natural e instantáneo

Al comparar la rutina diaria de ambas leyendas, Polanco marcó una diferencia importante en el enfoque con el que se preparaban antes de saltar al terreno de juego. Mientras que Pujols construía su éxito a través de una preparación incansable, Cabrera dependía de una habilidad nata que sorprendía a sus propios compañeros.

"Pujols no, Pujols trabajaba mucho. No es que Miguel no trabajaba, pero Pujols era un enfermo en el tee, trabajando y eso", explicó el quisqueyano, agregando que Albert solía estar en el estadio desde las dos de la tarde para un juego de las siete viendo videos y bateando. En contraste, Polanco recordó con asombro la soltura del toletero aragüeño: "Miguel llegaba, un ejemplo, en un juego de día y no bateaba ni se estrechaba y salía para el juego, en el primer turno un jonrón. O sea, una cosa increíble y decía: '¿Cómo es que este muchacho tiene...?'. O sea, es una cosa natural... Un bateador natural, que le venía fácil".

El swing y la banda contraria de Miguel Cabrera

En la evaluación técnica sobre la capacidad para sacar la pelota del parque, Polanco destacó la particularidad del swing del venezolano. Explicó que "Miguel era un tipo que tenía como más un uppercut, como que le daba a la pelota un poquito más para arriba y es tan fuerte que la pelota siempre se iba por el right field". Además, subrayó que "lo que lo hizo muy buen bateador es que él desde temprana edad él supo batear para el right field y la sacaba por el right field".

La contundencia en línea de Albert Pujols

Por su parte, el estelar inicialista quisqueyano destacaba por una fuerza distinta en sus batazos. Polanco describió que "Pujols era más un bateador de línea, pero con fuerza. Entonces esa línea que, a mí, un ejemplo, me picaba en el gap, él la sacaba por ahí. Pujols tiene una fuerza descomunal".