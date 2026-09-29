Series de Comodines MLB: Horarios y juegos para la jornada de este 29 de septiembre

Este martes 29 de septiembre comienza oficialmente la postemporada de las Grandes Ligas con los cuatro Juegos 1 de las Series de Comodines, todos bajo el formato al mejor de tres. La jornada tendrá acción prácticamente durante todo el día y pondrá en marcha el camino hacia la Serie Mundial 2026.

La cartelera comenzará a las 2:00 p.m con el duelo entre Philadelphia Phillies y Atlanta Braves, en el Truist Park. Posteriormente, a las 5:00 p. m., será el turno de Chicago White Sox contra Houston Astros, también con los locales como anfitriones.

El plato fuerte de la noche llegará a las 8:00 p. m., cuando los Boston Red Sox visiten a los New York Yankees en una nueva edición de una de las rivalidades más conocidas del béisbol. El cierre de la jornada será a las 10:00 p. m., con Chicago Cubs enfrentando a San Diego Padres en el Petco Park.

Juegos para este martes 29 de septiembre