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Series de Comodines MLB: Horarios y juegos para la jornada de este 29 de septiembre

Este martes da inicio a la Postemporada 2026 con los enfrentamientos de Comodines, arrancando con el duelo entre Philadelphia y Atlanta.

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Humberto Mendoza
Martes, 29 de septiembre de 2026 a las 07:43 am
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Series de Comodines MLB: Horarios y juegos para la jornada de este 29 de septiembre

Este martes 29 de septiembre comienza oficialmente la postemporada de las Grandes Ligas con los cuatro Juegos 1 de las Series de Comodines, todos bajo el formato al mejor de tres. La jornada tendrá acción prácticamente durante todo el día y pondrá en marcha el camino hacia la Serie Mundial 2026.

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La cartelera comenzará a las 2:00 p.m con el duelo entre Philadelphia Phillies y Atlanta Braves, en el Truist Park. Posteriormente, a las 5:00 p. m., será el turno de Chicago White Sox contra Houston Astros, también con los locales como anfitriones.

El plato fuerte de la noche llegará a las 8:00 p. m., cuando los Boston Red Sox visiten a los New York Yankees en una nueva edición de una de las rivalidades más conocidas del béisbol. El cierre de la jornada será a las 10:00 p. m., con Chicago Cubs enfrentando a San Diego Padres en el Petco Park.

Juegos para este martes 29 de septiembre

  • Phillies Philadelphia vs Atlanta Braves - 2:00 p.m.
  • Chicago White Sox vs Houston Astros - 5:00 p.m.
  • Boston Red Sox vs New York Yankees - 8:00 p.m.
  • Chicago Cubs vs San Diego Padres - 10:00 p.m.

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