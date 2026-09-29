MLB: Donald Trump amenaza con intervenir en caso de cierre patronal en Grandes Ligas

A medida que se acerca el vencimiento del actual contrato colectivo, las alarmas de un inminente cierre patronal en las Grandes Ligas comienzan a sonar con fuerza. La tensión entre dueños y peloteros ha escalado tanto que el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su intención de intervenir para evitar una paralización del béisbol de cara a la temporada 2027.

Dispuesto a mediar en el conflicto

Durante una entrevista reciente con Clay Travis, en pleno juego universitario entre Texas y Tennessee, el mandatario estadounidense expresó su preocupación por el futuro de la liga. Trump lamentó que las negociaciones en la MLB siempre resulten tan conflictivas en comparación con otras disciplinas y aseguró estar dispuesto a sentarse en la mesa de diálogo.

"Si pudiera ayudar, me encantaría hacerlo", confesó el presidente, apelando a su experiencia en la resolución de conflictos. Aunque reconoció que los dueños y jugadores de béisbol "son los que peor lo pasan" a la hora de llegar a acuerdos, confía en que podrán resolver la situación de la misma forma que otros deportes.

Las barreras legales de la Casa Blanca

A pesar de sus intenciones, las facultades de Trump para frenar un cierre patronal en el béisbol son bastante limitadas. A diferencia de las huelgas en sectores estratégicos como los puertos o la industria del acero, donde el gobierno puede usar medidas legales alegando seguridad nacional, la MLB es una entidad privada multimillonaria.

Legalmente, el Ejecutivo no puede obligar a la liga o al sindicato a firmar un acuerdo bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, el presidente sí cuenta con el enorme peso de la opinión pública, por lo que su equipo podría ejercer una fuerte presión mediática o actuar como un ente mediador neutral si las partes lo solicitan.

Las razones de un inminente paro

El actual acuerdo laboral expira el próximo 1 de diciembre de 2026, y el panorama general no luce alentador. Ambas partes arrastran graves fricciones desde el tenso cierre patronal de 2021-2022, sumado a nuevas y complejas demandas financieras que amenazan con congelar el inicio del torneo regular de 2027.

Aunque en el conflicto anterior se logró un consenso a tiempo para disputar el calendario completo de 162 juegos, los problemas que se pospusieron en aquel entonces han resurgido con mayor intensidad. Hoy, las posturas de los dueños de los equipos y del sindicato de jugadores parecen estar más alejadas que nunca.

La guerra por los salarios

El punto más crítico de esta batalla es la exigencia de los propietarios de implementar un tope salarial estricto. Actualmente, la MLB goza del sistema más flexible del deporte estadounidense, lo que ha permitido a franquicias ricas, como los Dodgers de Los Ángeles, armar súper equipos capaces de monopolizar la liga.

Por su parte, los jugadores rechazan tajantemente cualquier límite estricto a sus ganancias. A cambio, el sindicato exige establecer un piso salarial que obligue a todos los dueños a invertir un mínimo en sus nóminas, una condición que las oficinas centrales no aceptarán sin antes conseguir su ansiado tope de gastos.