MLB: ¿Se acaba el ciclo de Joe Espada? Su permanencia pende de un hilo en octubre

El futuro de Joe Espada al mando de los Astros de Houston está oficialmente en juego. El propietario de la franquicia, Jim Crane, confirmó este lunes que el desempeño del equipo durante la postemporada será un factor determinante para definir si el estratega recibirá una extensión de contrato al finalizar el torneo.

El futuro de Espada, bajo la lupa

Crane reveló que no han existido conversaciones recientes sobre la continuidad de Espada, cuyo acuerdo laboral vence al terminar el actual curso. "Todo lo positivo es positivo y todo lo negativo es negativo", declaró el directivo a The Associated Press al ser consultado sobre el estatus del timonel.

El dueño de la organización enfatizó que la evaluación final se dará una vez que concluya la participación del equipo en octubre. Sin embargo, dejó entrever que haber superado las turbulencias de la ronda regular para meterse en la fiesta grande suma puntos a favor del estratega.

Un despido calculado en la gerencia

La incertidumbre en el banquillo se produce pocas semanas después de que la directiva rescindiera el contrato del gerente general, Dana Brown, el pasado 24 de agosto. Crane descartó que esta salida precipitada haya impactado negativamente al club en el tramo decisivo de la campaña.

"Le dimos un tiempo de cortesía porque sabíamos que no le íbamos a renovar el contrato", explicó Crane entre risas. Actualmente, las funciones gerenciales las asume un comité integrado por los asistentes Charles Cook, Gavin Dickey y Connor Huff, junto al asesor principal Jeff Bagwell.

Una clasificación inédita en las Grandes Ligas

Pese al terremoto ejecutivo, Houston hizo historia en la MLB al convertirse en el primer equipo que avanza a la postemporada sin registrar un récord ganador, finalizando con balance de 81-81. Con esa marca de .500, los texanos lograron conquistar la División Oeste de la Liga Americana.

Superar a sus rivales de división, los Rangers de Texas, le dio al grupo la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo, validando la gestión compartida en la oficina central durante las semanas más complejas del calendario.

La mística de un gigante de octubre

Esta representa la novena clasificación a playoffs para los Astros en los últimos diez años. Dicha época dorada incluye siete Series de Campeonato consecutivas entre 2017 y 2023, cuatro boletos a la Serie Mundial y los trofeos de comisionado levantados en 2017 y 2022.

Los Astros comenzarán la Serie de Comodines este martes al mejor de tres compromisos, recibiendo en su feudo a los Chicago White Sox. Para Crane, el compromiso es claro: "Siempre hemos dicho que estamos aquí para ganar; si no entras a playoffs, no tienes ninguna oportunidad".