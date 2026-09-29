MLB: Aaron Judge se pierde la serie del Wild Card con los Yankees

Los Yankees de Nueva York afrontarán la serie del Wild Card de la Liga Americana sin su principal figura dentro del terreno. Aaron Judge no formará parte del roster para esta etapa de los playoffs, mientras continúa con el proceso de rehabilitación que determinará cuándo podrá volver a competir, según el periodista de MLB, Bryan Hoch.

La ausencia del jardinero y capitán representa una baja importante para Nueva York en el inicio de la postemporada. Sin embargo, la situación no significa necesariamente el final de la temporada para el “Juez”. El objetivo es que pueda avanzar en su recuperación y tener una oportunidad de regresar si los Yankees consiguen avanzar a la serie divisional.

Aaron Judge – Yankees - MLB

El plan contempla que Aaron Judge continúe trabajando en su recuperación durante la serie de comodín. La intención es evaluar su evolución antes de tomar una decisión sobre una eventual incorporación al para un posible enfrentamiento en la siguiente ronda ante los Rays de Tampa Bay.

Para los Yankees, contar nuevamente con el pelotero de 34 años supondría recuperar a uno de su principal arma ofensiva en el escenario más relevante de la campaña.

La prioridad, por ahora, pasa por evitar apresurar los plazos y no es para menos tomando en cuenta los problemas que ha perjudicado su rendimiento en todo el 2026. En una temporada marcada por la presión de los playoffs, cualquier regreso debe producirse cuando el jugador esté preparado para competir al máximo nivel y no simplemente por la necesidad de reforzar la alineación.

Los aficionados de los Yankees tendrán que esperar para saber si el ganador del MVP en 2025 puede volver a vestir el uniforme durante la postemporada. Mientras tanto, los "Bombarderos" deberán afrontar el comodín sin su estrella y buscar alternativas dentro de su roster para avanzar en la pelea por el campeonato de a la evolución de su rehabilitación y al recorrido que puedan tener los Yankees en estos playoffs.

Finalmente, la posible vuelta de Aaron Judge quedará, por tanto, ligada a la evolución de su rehabilitación y al recorrido que puedan tener los Yankees en estos playoffs. Si el equipo supera el comodín ante los Medias Rojas de Boston, la Serie Divisional podría convertirse en el escenario para evaluar nuevamente su regreso por todo lo alto.