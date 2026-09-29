MLB: Los Bravos de Ronald Acuña Jr. toman ventaja en la Serie de Comodines

El beisbol de octubre no perdona los descuidos y Atlanta lo sabe muy bien. En el primer encuentro de la Serie de Comodines de la Liga Nacional, los Bravos vinieron de atrás para imponerse cinco carreras por tres a los Filis de Filadelfia. Un estacazo de tres carreras del tercera base Austin Riley ante el cerrador estrella Jhoan Durán culminó una remontada vibrante en la octava entrada y puso a Atlanta a un solo triunfo de clasificar a la siguiente ronda.

Este triunfo tiene un sabor especial para la franquicia de Georgia. Los Filis habían sido los verdugos de los Bravos en la Serie de Campeonato de 1993 y en las Series Divisionales de 2022 y 2023. Sin embargo, en esta ocasión Atlanta aprovechó la fragilidad del relevo adversario para dar el primer golpe en un duelo pactado al mejor de tres compromisos.

El cuadrangular decisivo frente a un cerrador dominante

La jugada cumbre del compromiso llegó cuando el mánager interino de Filadelfia, Don Mattingly, trajo a la lomita al dominicano Jhoan Durán para intentar un rescate prolongado. Durán, quien solo había permitido dos jonrones en sesenta y un juegos de temporada regular, no pudo sostener la ventaja.

Michael Harris II conectó sencillo y Ozzie Albies recibió un pelotazo para dejar la escena servida. Austin Riley descifró un envío del dominicano y mandó la bola del otro lado de la barda por el jardín derecho-central. El batazo le dio la vuelta a la pizarra y desató el delirio en la cueva de los Bravos.

Duelo de abridores de primer nivel y fallas defensivas

El choque comenzó con un atractivo duelo entre el zurdo Chris Sale por los Bravos y Jesús Luzardo por los Filis. Luzardo, quien venía de superar molestias en el hombro, lució dominante durante cinco episodios donde solo permitió una carrera y recetó seis ponches.

Por su parte, Sale cumplió con una faena exigente a sus 37 años. El veterano abridor regaló una joya de potencia al registrar una recta de cien millas por hora frente a Bryce Harper en el primer episodio. Con ese pitcheo, Sale se unió a Aroldis Chapman como los únicos lanzadores de esa edad o más en alcanzar dicha velocidad en postemporada desde que se rastrean estos datos.

Filadelfia tomó ventaja temporal de tres a dos en la séptima entrada gracias a un triple impulsador de dos carreras de J.T. Realmuto ante el relevista Didier Fuentes. En esa acción, el jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. tuvo problemas para controlar la pelota cerca de la pared, aunque la jugada no se anotó como error.

Acuña Jr. no pudo descifrar el pitcheo rival

En el plano ofensivo individual, Ronald Acuña Jr. no tuvo su mejor jornada con el madero. El jardinero venezolano se fue de tres cero en el compromiso, batallando para encontrar el ritmo ante los envíos de Luzardo y el cuerpo de relevistas de Filadelfia. A pesar de su jornada discreta en la caja de bateo, el estelar pelotero contribuyó con su presencia en la alineación titular.