MLB: Ethan Salas y Freddy Fermín comandan roster de San Diego en Wild Card 2026

Los San Diego Padres ya tienen definido su roster de 26 jugadores para la Serie de Comodín de la Liga Nacional frente a los Chicago Cubs, una serie que comenzará este martes en Petco Park y que enfrentará nuevamente a ambas organizaciones después del duelo de postemporada del año pasado.

Entre los integrantes del conjunto de San Diego destacan los venezolanos Ethan Salas y Freddy Fermín, quienes forman parte del grupo de tres receptores junto a Luis Campusano. Los frailes buscarán alcanzar las Series Divisionales en el viejo circuito, donde tendrían como rival a Milwaukee Brewers. Además de ellos, el relevista Bradgley Rodríguez también forma parte de la plantilla de los californianos.

Para Salas, esta será una oportunidad histórica. El receptor de 20 años, considerado el principal prospecto de los Padres, tendrá la posibilidad de convertirse en el jugador más joven en jugar un partido de postemporada como receptor en la historia de MLB. Salas tendrá 20 años y 120 días al momento del primer encuentro, superando el registro de Bob Didier, quien tenía 20 años y 230 días cuando apareció detrás del plato en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 1969.

Fermín, por su parte, aporta experiencia y profundidad detrás del plato. El venezolano fue incorporado por San Diego durante la temporada y ahora tendrá la responsabilidad de formar parte del grupo de receptores para una serie en la que cada movimiento puede resultar determinante. El criollo acumuló un promedio al bate de .203, cuatro cuadrangulares, 24 impulsadas, 47 hits, 22 anotadas y un OPS de .589 en 96 juegos.

Roster de San Diego Padres

Receptores (3):

Luis Campusano

Freddy Fermin

Ethan Salas

Infielders (6)

Miguel Andujar

Xander Bogaerts

Jake Cronenworth

Ty France

Manny Machado

Gavin Sheets

Jardineros (6)

Jase Bowen

Dustin Harris

Austin Hays

Jackson Merrill

Fernando Tatis Jr.

Samad Taylor

Pitchers (11)