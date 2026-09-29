MLB: Así son los números de Jesús Luzardo en su carrera ante los Bravos de Atlanta

El lanzador de los Philadelphia Phillies, Jesús Luzardo, será el lanzador del Juego 1 del Wild Card por su organización este martes 29 de septiembre ante los Bravos de Atlanta. El venezolano se ha recuperado de una lesión por una inflamación del hombro izquierdo que lo mandó a la lista de lesionados el pasado 15 de septiembre.

Gracias a esta exitosa recuperación que le permitió lanzar en el juego del domingo 27 de septiembre, no solo fue incluido en el roster para esta primera serie en la postemporada, sino que tendrá la responsabilidad de abrir el primer juego ante el conjunto de Georgia.

Jesús Luzardo – Phillies - MLB

El serpentinero de 28 años va a su quinto año dentro de la postemporada en las Grandes Ligas. Sin embargo, este será su primer enfrentamiento ante los Bravos de Ronald Acuña Jr. en playoffs.

Durante su carrera en la Major League Baseball, Luzardo ha lanzado en 11 juegos, en los que ha permitido 21 carreras, con 24 boletos, 79 ponches y sus oponentes le batean para .226 de promedio ofensivo.

Además, el criollo va por su primera victoria en postemporada, siendo este un incentivo extra para salir al terreno a silenciar a la ofensiva de unos Bravos que parten como favoritos para avanzar a la Serie Divisional de la Liga Nacional.

En definitiva, esta apertura de Jesús Luzardo será una de las más importantes de su carrera, sin importar su duración en la lomita. El venezolano deberá demostrar por qué es uno de los mejores lanzadores en el viejo circuito durante el 2026.