MLB: Ronald Acuña Jr. lidera la toletería de Atlanta para medirse a Jesús Luzardo

Arranca la postemporada de las Grandes Ligas. Luego de poco más de seis meses de acción, finalmente 12 de los 30 equipos quedan en disputa por ser los monarcas del mejor beisbol del mundo, y este martes 29 de septiembre iniciará la acción con la ronda del comodín.

El primer juego de esta postemporada iniciará a las 2:00 de la tarde, hora de Venezuela, cuando los Bravos de Atlanta reciban la visita de los Phillies de Filadelfia en el Truist Park, en el arranque de una serie al mejor de tres juegos, que culminará, a más tardar, este mismo jueves.

Para este compromiso, ya los dirigentes Walt Weiss y Don Mattingly han definido sus alineaciones, con el añadido de que veremos a dos venezolanos en acción, como lo son Ronald Acuña Jr., jardinero derecho y segundo bate de los Bravos, y Jesús Luzardo, abridor de los Phillies.

Lineups para el Juego 1 Atlanta vs Filadelfia:

Bravos de Atlanta:

C Drake Baldwin

RF Ronald Acuña Jr.

1B Matt Olson

LF Mauricio Dubón

CF Michael Harris II

2B Ozzie Albies

3B Austin Riley

DH Mike Yastrzemski

SS Ha-Seong Kim

Abridor: Chris Sale

Phillies de Filadelfia:

SS Trea Turner

DH Kyle Schwarber

RF Bryce Harper

1B Alec Bohm

CF Derek Hill

LF Bryan De La Cruz

2B Bryson Stott

3B Edmundo Sosa

C J.T. Realmuto

Abridor: Jesús Luzardo

Además, cabe acotar que Jesús Luzardo está pautado, al menos en un principio, para cumplir el rol de opener, por lo que no hay certeza de qué tan larga sea su actuación en este compromiso, sobre todo si tenemos en cuenta que lanzó como relevista hace par de días, aunque solo necesitó de cuatro pitcheos para sacar los tres outs que le encomendaron.