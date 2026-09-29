Garret Crochet vuelve a tiempo: reforzará a Boston en la serie de comodín 

Los Medias Rojas de Boston han recibido un impulso clave de cara al inicio de la postemporada de las Grandes Ligas. El serpentinero zurdo Garrett Crochet ha completado satisfactoriamente su proceso de rehabilitación y formará parte de la plantilla activa para disputar la Serie de Comodines (Wild Card), marcando el fin de un extenso calvario físico que lo alejó de la rotación durante casi cinco meses.

Crochet, quien no lanza en un compromiso oficial de las Mayores desde finales de abril de 2026, estuvo lidiando con complicaciones en su brazo de lanzar que pusieron en duda su participación por el resto de la campaña.

El recorrido de su recuperación

Fecha de baja: El siniestro fue colocado en la lista de lesionados el 29 de abril de 2026 (y posteriormente trasladado a la lista de 60 días en junio) tras reportar molestias físicas después de su apertura realizada el 25 de abril.

Diagnóstico médico: El cuerpo médico de los patirrojos confirmó inflamación en el hombro izquierdo acompañada por una distensión en el músculo dorsal ancho ( lat ), combinación que complicó la rehabilitación y retrasó su programa de lanzamientos por varios meses.

Retorno a la acción: A finales de septiembre de 2026, el lanzador dio el paso decisivo en su puesta a tono al enfrentar a bateadores en vivo sobre el terreno del Fenway Park, demostrando la potencia y localización necesarias para recibir el alta competitiva.

La incorporación de Crochet le brinda al cuerpo técnico de Boston un brazo zurdo de impacto para encarar una serie corta donde el margen de error es mínimo. Aunque el equipo no ha especificado si asumirá un rol como abridor o si reforzará el bullpen en situaciones de alta presión, su presencia le otorga mayor profundidad y jerarquía al cuerpo de picheo patirrojo en el momento más decisivo del año.