Acuña Jr. y Maikel García responden a Asdrúbal Cabrera y encienden la polémica

La tensión entre distintas generaciones del béisbol venezolano sumó un nuevo capítulo de alta intensidad. Ronald Acuña Jr. y Maikel García, figuras de las Grandes Ligas y referentes de La Sabana, salieron al paso para responder de forma tajante a las recientes declaraciones emitidas por el exgrandeliga Asdrúbal Cabrera, dejando en claro que no están dispuestos a guardar silencio ante los señalamientos de los veteranos.

A través de una transmisión que se volvió viral en plataformas digitales, los toleteros de los Bravos de Atlanta y los Reales de Kansas City fijaron su posición con un mensaje directo sobre el estatus y el recorrido de Cabrera en el béisbol organizado y en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

La respuesta sin filtro

Sin rodeos y apelando al estilo frontal que los caracteriza fuera del terreno, la dupla de La Sabana cuestionó la jerarquía histórica del nativo de Puerto La Cruz al momento de comparar épocas en la pelota criolla e internacional.

"Escúchame, si hacen un lineup histórico de Venezuela, él es banca. En tu prime, dónde te quieras poner, usted es banca, no llevas ni el agua", expresaron tajantemente durante el cruce de declaraciones.

Un choque generacional que pica y se extiende

El cruce dialéctico refleja la brecha existente entre dos épocas marcadas por estilos, formas de expresarse y dinámicas distintas dentro del vestuario:

Trayectoria vs. Momento: Cabrera acumula 15 campañas en las Mayores y un título de Serie Mundial (2019), mientras que Acuña Jr. ostenta un galardón de MVP en la Liga Nacional y García se ha afianzado como pieza titular en el infield de las Grandes Ligas.

Cabrera acumula 15 campañas en las Mayores y un título de Serie Mundial (2019), mientras que Acuña Jr. ostenta un galardón de MVP en la Liga Nacional y García se ha afianzado como pieza titular en el infield de las Grandes Ligas. El debate del 'lineup de ensueño': La afirmación de los sabaneros abre la discusión sobre quiénes ocupan los puestos de honor en la historia de los infielderes venezolanos en la Gran Carpa, un terreno dominado por nombres como Luis Aparicio, Omar Vizquel, David Concepción, Miguel Cabrera y José Altuve.

Impacto en la LVBP: La controversia añade sazón de cara a los próximos torneos invernales, donde los cruces entre peloteros consagrados y la nueva camada de figuras suelen generar alta expectativa en la fanaticada.

La polémica promete mantener encendidos los debates en las redes sociales y los programas deportivos, en una muestra más de cómo el cruce de opiniones entre figuras del diamante trasciende los estadios.