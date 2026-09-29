MLB: Ronald Acuña Jr. suma otro inicio lento en una Serie del Comodín

La postemporada 2026 de la MLB inició este martes con un encuentro intenso y emocionante donde los Bravos de Atlanta derrotaron con pizarra de 5 a 3 a los Phillies de Filadelfia. Allí, el bate de Ronald Acuña Jr. no pudo sobresalir como muchos esperaban.

Para esta cita en el Truist Park, el de La Sabana estuvo alineado como segundo bate y jardinero derecho. Al final falló en tres visitas al plato con dos elevados y un rodado, además que recibió un pelotazo en el quinto capítulo.

Acuña y su última actuación en una Serie del Comodín

En lo que respecta a presencias en los playoffs, el grandeliga venezolano ha disputado seis ediciones contando la de este año. El detalle es que de esas solo en dos vio acción en una Serie del Comodín.

Ese único precedente se remonta al 2020, cuando el conjunto de Atlanta dejó en el camino a los Rojos de Cincinnati luego de imponerse en dos juegos.

Para aquel entonces, Ronald Acuña Jr. también tuvo un inicio frío de postemporada, ya que ligó de 6-1 con doble y dos ponches. Ya para el siguiente se activó con el madero y bateó de 5-3 con doble, impulsada y base robada.

Luego de esa actuación en la Serie del Comodín, el venezolano y sus compañeros barrieron a los Marlins de Miami en la Serie Divisional, para posteriormente caer en siete juegos ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato.

Números de Ronald Acuña Jr. en la Serie del Comodín 2020