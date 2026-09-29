MLB: ¡Como un niño! Así celebra Ronald Acuña el primer triunfo de los Bravos sobre los Phillies

Si hay alguien que ha demostrado que se goza cada momento en el terreno de juego, ese es Ronald Acuña Jr., quien no pudo ocultar su emoción en el primer lauro de estos playoffs de su equipo.

La novena de los Bravos de Atlanta le ganó finalmente un cerrado duelo a los Phillies de Philadelphia en el Truist Park con un marcador final de 5 carreras por 3, tras voltear la pizarra en el octavo tramo con tres rayitas anotadas, y el "Abusador" estuvo metido en el compromiso desde el dugout.

Ronald Acuña celebra como un niño

En ese episodio productivo, cuando el conjunto Austin Riley pegó el cuadrangular por el jardín derecho que trajo las tres anotaciones definitivas, el venezolano, sin pensarlo, se puso de pie sobre el banquillo que está en el dugout.

Allí, de pie, empezó a saltar con el termo de hidratación y comenzó a regar por el dugout, celebrando el heroico batazo de su compañero como cualquier niño pequeño, ratificando la intensidad con la que se presenta en cada duelo y más aún, en una postemporada. El "Abusador" transmite una energía que contagia a sus compañeros.

Ronald Acuña comienza lento los playoffs

Hay que destacar que el criollo tuvo un lento comienzo en estos playoffs, debido a que se fue en blanco en tres apariciones al plato. Sin embargo, su equipo está seguro de que ese madero responderá en cualquier momento.

No obstante,su actitud es sumamente positiva porque está consciente de que no todos los días le irá bien y por esa razón, para él lo más importante es que el equipo obtenga el triunfo y así lo demostró con su celebración.

La novena de Atlanta está a un triunfo de conseguir el pase a la Serie Divisional tras ponerse arriba en la serie de Wild Card 1-0.