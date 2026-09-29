LVBP: Tigres contó con tres incorporaciones de lujo este martes

Continúa la pretemporada de las distintas organizaciones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y una de las franquicias que recibió importantes incorporaciones este martes, 29 de septiembre, fue la de Tigres de Aragua.

La novena maracayera cuenta con varios peloteros que fueron bastante utilizados en la zafra anterior y siguen sumando piezas que apuntan a la titularidad. En esta ocasión, llegaron tres peloteros de posición que son fundamentales en la estructura del manager Miguel Pérez.

Tigres recibe tres nuevas incorporaciones

La novena "Bengalí" contó hoy con la incorporación de su primer bate, Lorenzo Cedrola, de su campocorto Jermaine Palacios y del experimentado Alberth Martínez, quien espera también aportar desde los jardines.

Estas figuras, en cuanto al infield y los jardines se refiere, se unieron a peloteros como: Gorkys Hernández y Eduardo Escobar, quienes se uniformaron desde el primer día de la pretemporada y con estas piezas, sigue agarrando color el posible lineup de los Tigres.

Tigres quiere contar con bigleaguers

Aunque estos nombres son sumamente importantes porque están disponibles por toda la temporada, la gerencia maracayera espera contar también con algunos grandeliga.

Principalmente se habla de los casos de Oswaldo Cabrera y Jorbit Vivas, de quienes se espera que puedan llegar en la primera parte del torneo, Además, desean contar con Jesús Rodríguez, quien actualmente se encuentra en recuperación por una lesiín.