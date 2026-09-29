LVBP: Yonathan Daza quiere que Leones haga historia en esta campaña

Los Leones del Caracas fueron una de las franquicias que inició sus entrenamientos más temprano con la misión de dejar atrás el par de temporadas negativas que acumulan y, entre las buenas noticias que han recibido, obtuvieron la incorporación de una de sus figuras en esta semana, el jardinero Yonathan Daza.

Aunque llegó en un buen momento para estar desde el día uno listo con el equipo, el compromiso del exgrandeliga queda ratificado al expresar que le hubiese gustado estar desde el comienzo de la pretemporada con el resto de sus compañeros, en una reciente entrevista con el staff de Prensa "Melenudo".

Yonathan Daza quiere que Leones haga historia en el venidero torneo

Evidentemente, Daza está consciente de que el equipo no cumplió con las expectativas el año anterior y, por lo tanto, reiterando el orgullo con el que viste de león, el experimentado cree que esta puede ser una gran zafra para esta organización.

"Cuando tú quieres tanto algo, lo buscas y se te da, no hay manera de que tú quieras bajar el ritmo", destacó Daza, a lo que añadió: "Dios quiera y podamos escribir una historia super bonita".

Yonatha Daza quiere dejar una huella en Leones

El jardinero de 32 años tuvo una campaña destacada en la 2025-2026; sin embargo, afirmó que su meta no es solamente tener un buen año y ya, sino que quiere dejar una huella y, por esa razón, se exige cada zafra un poco más.

"Quiero hacerlo de manera colectiva, que no sean solamente dos o tres peloteros los que tengan un buen año, sino que todos tengamos un año exitoso y quedar campeón", finalizó Yonathann Daza.

El exgrandeliga aseguró que ya venía trabajando previamente antes de unirse al equipo, principalmente con un trabajo de pesas.