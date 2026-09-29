Jose Altuve asume como cuarto bate en el orden ofensivo de los Astros ante White Sox

Los Astros de Houston confirmaron su alineación titular para medir fuerzas ante las Medias Blancas de Chicago en el Daikin Park, destacando la presencia del venezolano José Altuve como cuarto bate y segunda base del conjunto tejano.

El camarero maracayero custodiará el corazón del orden al bat en un núcleo ofensivo que encabezan Jeremy Peña como primer bate en el campo corto, Yordan Alvarez en el segundo puesto como designado e Isaac Paredes en la tercera base como tercer bateador. Detrás de Altuve figuran Yainer Diaz (C), Christian Walker (1B), Lucas Spence (CF), Cam Smith (RF) y Taylor Trammell (LF).

Duelo en la lomita

El choque presentará un interesante duelo de lanzadores abridores sobre la lomita del Daikin Park:

Por los Astros: El derecho AJ Blubaugh toma la responsabilidad de la apertura con marca de 5-3, una efectividad de 3.66 PCL y 94 ponches en la campaña.

El derecho AJ Blubaugh toma la responsabilidad de la apertura con marca de 5-3, una efectividad de 3.66 PCL y 94 ponches en la campaña. Por las Medias Blancas: Chicago enviará al zurdo Hagen Smith, quien registra balance de 3-3, una gran efectividad de 1.29 PCL y 41 abanicados.

Alineaciones confirmadas

Medias Blancas de Chicago (CWS):

Sam Antonacci (Z) - LF Kyle Teel (Z) - C Miguel Vargas (D) - 3B Munetaka Murakami (Z) - 1B Andrew Benintendi (Z) - DH Tristan Peters (Z) - CF Braden Montgomery (A) - RF Chase Meidroth (D) - 2B Colson Montgomery (Z) - SS

Astros de Houston (HOU):

Jeremy Peña (D) - SS Yordan Alvarez (Z) - DH Isaac Paredes (D) - 3B Jose Altuve (D) - 2B Yainer Diaz (D) - C Christian Walker (D) - 1B Lucas Spence (Z) - CF Cam Smith (D) - RF Taylor Trammell (Z) - LF

La colocación de Altuve como cuarto bate busca capitalizar la capacidad del criollo para remolcar carreras en situaciones de tráfico, apoyado en la producción de los toleteros que lo anteceden en la tanda ofensiva.