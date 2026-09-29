LVBP: "Cafecito" Martínez vuelve a La Guaira con responsabilidad y entusiasmo

En medio de varios movimientos importantes de peloteros de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, hubo un movimiento que acaparó focos en el coaching staff de Tiburones de La Guaira: el regreso de José "Cafecito" Martínez a la organización.

Hace algunos años, aun siendo pelotero activo, "Cafecito" Martínez fue cambiado de Tiburones de La Guaira a los Tigres de Aragua, en una transacción que dio mucho de qué hablar. Sin embargo, el tiempo cura heridas, y cuatro años después, los caminos del ahora expelotero y de los litoralenses vuelven a cruzarse.

Meridiano pudo conversar en exclusiva con José "Cafecito" Martínez, en el inicio de las prácticas oficiales de Tiburones, para hablar de este emotivo regreso, y también de su trabajo junto a uno de sus grandes mentores, como lo es Alex Cabrera.

"Cafecito" regresa a Tiburones

Primero, José Alberto "Cafecito" Martínez habló sobre su regreso a Tiburones, una franquicia que, a pesar de todo, es especial para él y para su familia. "Creo que el tiempo hace que cambien muchas cosas. Obviamente, en aquellos tiempos estaban pasando muchas cosas para mí en mi carrera. Lo que yo quería para esta organización lamentablemente no se pudo, pero volver es algo satisfactorio", comentó.

Por otro lado, el asistente al coach de bateo de los escualos habló sobre, precisamente, su superior inmediato, Alex Cabrera, quien es también un mentor para él. "¡Todavía soy un pupilo de Alex Cabrera! Es especial, porque compartir ideas de bateo con Alex es increíble. Yo lo respetaba, todavía lo respeto, y ahora siento que él respeta el conocimiento que yo adquirí por el hecho de hacer caso. Para mí es un completo honor y orgullo", señaló Martínez.

"Cafecito" también habló sobre lo que ha sido su vida después de retirarse del beisbol, con una buena cantidad de oportunidades que han surgido para él. "Gracias a Dios las cosas salieron bien en mi carrera, me siento orgulloso de eso todo el tiempo. Hay mucha gente con talento, que pueden ser coaches, por eso cuando te toman en cuenta debes tener un agradecimiento a Dios muy grande, y también sentirse orgulloso de todo lo que hizo", explicó.

Para finalizar, José Alberto Martínez resaltó lo especial que es para él, como guaireño de nacimiento, volver a representar a La Guaira en medio de las dificultades que atraviesa la región desde el 24 de junio. "Siempre voy a estar orgulloso de ser guaireño. Siempre voy a respetar mis raíces y poner a La Guaira en alto en donde me pare. Para mí es súper especial, no lo quiero llevar a lo emocional, primero tengo que poner lo profesional, pero me lleva a tener ese fuego de invertir tanto el tiempo en que las cosas salgan bien este año", sentenció.