Robinson Chirinos habla sobre la relación actual entre la LVBP y la MLB para los permisos de los peloteros

Uno de los principales atractivos de la Liga Venezolana de Beisbol (LVBP) es cuando se uniforman peloteros pertenecientes a organizaciones de las Grandes Ligas y, respecto a algo relacionado con esos respectivos permisos, el nuevo gerente deportivo de Leones del Caracas, Robinson Chirinos, dio declaraciones.

Aunque la afición considera que es un pacto sencillo y que depende en la mayoría de las veces del propio pelotero, Chirinos resaltó lo complejo que es coordinar esos acuerdos, en una entrevista con la periodista Adriana D´Onghia.

Robinson Chirinos da detalles sobre la complejidad para los permisos de los jugadores

"Sí ha mejorado, pero muy poco", indicó inicialmente Chirinos sobre la comunicación y flexibilidad por parte de los equipos de la gran carpa. A eso añadió: "Hay muchos equipos que no ven la Liga (LVBP) como beneficiosa para sus jugadores; creen que a lo mejor un programa de pesas puede ser más beneficioso".

Chirinos, evidentemente, no está de acuerdo con eso y emitió un comentario a modo de reflexión: "La experiencia tú no la compras: rendir a diario, producir a diario. Lo más cercano a las Grandes Ligas son las Ligas de invierno.

¿Ha tenido contratiempos para adquirir permiso para peloteros de Leones?

Sobre su experiencia, ahora con los capitalinos, Robinson confesó otro aspecto que muchas no consideraban: "Hay organizaciones que le niegan permiso a un pelotero, incluso que no forme parte de sus 30 mejores prospectos".

Para concluir, Robinson dejó claro que hay que trabajar para seguir transmitiéndole confianza a los equipos de la MLB para que trabajen en conjunto con el desarrollo de peloteros.