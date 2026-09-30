Wild Card: Cam Schlittler y Ben Rice lideran la blanqueada de los Yankees sobre Boston

Un Cam Schlittler inspirado, como en toda la temporada regular, y un Ben Rice con noche de dos cuadrangulares, guiaron el camino para que los Yankees de Nueva York le propinaran una paliza con blanqueada incluida a los Medias Rojas de Boston en el primero de la Serie de Comodín de la Liga Americana efectuado en el Yankee Stadium.

Aunque el choque estuvo parejo hasta el último tercio, los "Mulos del Bronx" terminaron superando 9 carreras por 0 a la novena de Boston, pisando el plato en siete ocasiones desde el séptimo en adelante.

Ben Rice no perdonó

Los locales rompieron la paridad en el segundo episodio con un imparable productor de Austin Wells y extendieron su ventaja con el primer vuelacercas de la noche de Ben Rice en la baja del quinto sin corredores en circulación.

En el séptimo tramo, los Yankees sumaron un par de rayitas más, una de ellas gracias a un sencillo de Rice y un episodio más tarde concretaron un rally de cinco anotaciones sellado por un grand slam de Ben Rice, en una noche mágica para él.

El zurdo se fue de 5-4, con un par de cuadrangulares, incluido su grand slam; remolcó seis rayitas y anotó en dos oportunidades, para ser el héroe ofensivo de la noche.

Cam Schlittler y una actuación brillante

Sin embargo, para que Rice obtuviera ese protagonismo, el primero en tomar el control, pero desde el montículo, fue Cam Schlitter, quien está demostrando que lo hecho en la temporada regular, donde debería ser el Cy Young, no es casualidad.

El abridor derecho actuó por espacio de 6.1 innings de labor, en los cuales solamente aceptó un par de imparables, regaló un pasaporte y ponchó a 10 oponentes, manteniendo su doiminio frente a los Medias Rojas de Boston, para poner a su equipo arriba en la serie 1-0.