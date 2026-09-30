LVBP: Wilson Álvarez buscará innovar el pitcheo de los Leones para esta temporada

Los Leones del Caracas continúan afinando detalles en su preparación para la temporada 2026-2027 de la LVBP. Durante una nueva jornada de entrenamientos en el Estadio Monumental, el coach de pitcheo Wilson Álvarez explicó parte del plan de trabajo que aplicará con el cuerpo de lanzadores en las primeras semanas de pretemporada.

Wilson y el reto de reducir los boletos

Uno de los principales objetivos del cuerpo técnico será mejorar el control de los lanzadores. Álvarez dejó claro que uno de sus enfoques será atacar ese problema desde los primeros días de preparación, buscando que sus brazos puedan mantener los juegos.

“Queremos que mantengan los juegos, que no dejen que se escape de las manos, eliminar las bases por bolas. Ese es mi trabajo, de hacerles entender que eso daña el juego y es lo que estamos trabajando aquí. Si llegamos a eliminar las bases por bolas un poco, porque seguirá pasando, nos va a ir mucho mejor”, explicó en una entrevista publicada por la periodista Georgeny Pérez.

Además, el coach adelantó que los capitalinos trabajarán con un esquema de piggyback (sistema de relevos largos), especialmente con los lanzadores importados, con la intención de administrar mejor la carga de trabajo durante la temporada.

“En las conversaciones con Robinson Chirinos lo primero que quería era que me trajeran varios lanzadores que tengan la habilidad de abrir o que por lo menos me den tres innings, lo que le llaman el piggyback”, señaló.

Luego complementó: “Con la importación que viene, tengo fácilmente nueve abridores. La idea es utilizar dos abridores por juego para que lleguen frescos a diciembre y no se cansen. Eso es lo que vamos a implementar este año”.

Una visión distinta para dominar desde el montículo

Por último, Wilson Álvarez destacó que su filosofía va más allá de la búsqueda constante del ponche y apuntó a la importancia de ejecutar buenos pitcheos para conseguir outs.

“En el beisbol de ahora todo es querer ponchar. Eso está bien y lo respeto, pero se están olvidando de lanzar (…) Olvídense de los ponches, tienen que pichear, localizar la bola, dejar que bateen y les hagan out, y así van a durar más en los juegos”, sentenció.

Con esta visión, el cuerpo técnico de los Leones del Caracas espera construir un pitcheo más consistente y preparado para afrontar una nueva campaña de la LVBP en la que apuntan a ser protagonistas.