LVBP: Así sería la ofensiva soñada de Leones del Caracas para Wilfredo Romero

Los Leones del Caracas llegarán a la temporada 2026/27 con una buena cantidad de cambios en todos los niveles, entre ellos, el staff técnico, que estará comandado por Lipso Nava, y que tendrá como coach de bateo a una figura importante del beisbol criollo, como Wilfredo Romero.

El maracayero, que fue manager del año en campañas consecutivas hace no mucho tiempo (2022 y 2023), regresa a una franquicia que defendió en 12 campañas como pelotero, para formar parte de un staff que tiene la misión de devolver a Leones al round robin, instancia a la que no llegan desde la 2023/24.

Este viernes 25 de septiembre, Wilfredo Romero conversó con la prensa al culminar el quinto día de prácticas oficiales del equipo, y habló un poco sobre el estilo que quiere ver en la ofensiva caraquista, una que fue productiva en la 2025/26, pero que contará con caras nuevas este año.

Así es la ofensiva de Wilfredo Romero

Primero, Wilfredo Romero hizo un breve repaso de lo que han sido estos primeros días de entrenamientos oficiales, que han estado bajo su mando. "Un resumen bastante positivo. Las personas que se han ido sumando están en forma; los que llegaron desde el primer día tienen buena actitud. Lo que hemos visto, todo ha sido positivo", comentó.

Por otro lado, el hitting coach de los Leones del Caracas afirmó que ya han ido hablando sobre cómo será el plan ofensivo de la novena capitalina. "Hemos ido conversando con ellos, dejándoles saber el tipo de juego que quiere Lipso y que queremos como organización. Tenemos un estadio donde la bola corre, donde se puede batear; ahora, se ha hablado mucho de la versatilidad, del toque de bola, del juego pequeño, de tener turnos de calidad. Eso va a ser muy importante", explicó.

Finalmente, Wilfredo Romero destacó que este plan para los bateadores ya está en marcha, y que se trabaja en él desde las primeras horas de la mañana. "Ya todo está en la mesa, día a día se habla de eso y se trabaja en ello desde temprano".