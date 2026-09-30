Mundial de Beisbol U-15: Venezuela hace un "agridulce" No-Hiter contra Estados Unidos

Nelson Contreras S. I: @nelsoncon202

Venezuela cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial de Beisbol categoría Sub 15, sin contar con el factor suerte por cuanto en el juego final ante Estados Unidos los lanzadores Santiago Vásquez y Junior Cordero aplicaron un no hit, pero un error y dos boletos en el primer capítulo le dieron a los estadounidenses el triunfo por 1-0.

En el juego final de la primera ronda del certamen la representación de Estados Unidos aprovechó una pifia de y dos boletos de la novena de Venezuela para llevarse la victoria con pizarra de 1-0.

Los criollos conectaron dos imparables y recibieron hasta seis boletos a lo largo del cotejo, pero no lograron el triunfo Los hits los dieron Albert Mejías y Andrés Rojas.

Gran trabajo monticular

Los lanzadores que lograron la hazaña del no hit fueron Santiago Vásquez en trabajo de cinco episodios con tres boletos otorgados y cinco ponches propinados. Junior Cordero cerró la tarea al lanzar los dos últimos capítulos ponchando a dos.

Santiago Vásquez: Selección de Venezuela

Una justa dolorosa

El conjunto venezolano jugó con gran deportividad y enorme pundonor deportivo a lo largo del certamen que se disputó en México, pero una serie de detalles impidieron una mejor figuración.

La derrota frente a la selección de Nicaragua con pizarra de 10-5 resultó decisiva para la debacle de los chamos que, sin embargo, levantaron el orgullo al vencer en a la novena de la República Checa con pizarra de 11-6. y a Australia por 11-1.

En ese encuentro, los criollos perdían por 6-0 en el quinto tramo; sin embargo, despertaron los bates del equipo nacional para llevarse la victoria que les daba una pequeña esperanza de alcanzar el boleto a la ronda decisiva.