MLB: Austin Riley se viste de héroe e iguala récord histórico de José Altuve en postemporada

El antesalista de los Bravos de Atlanta, Austin Riley, demostró que octubre es el mes donde nacen las leyendas. Con un dramático cuadrangular en la octava entrada, no solo selló la remontada 5-3 sobre los Filis, sino que inscribió su nombre junto al del venezolano José Altuve en los libros de récords de la postemporada.

Un estacazo para la historia

Riley castigó con dureza los envíos del estelar cerrador Jhoan Duran, enviando la pelota por encima del muro del jardín derecho-central. Este batazo de tres carreras sirvió para voltear la pizarra en el primer juego de la Serie de Comodines de la Liga Nacional.

Lo más destacable es que este fue su tercer vuelacercas para tomar la ventaja en el octavo episodio o más tarde en unos playoffs. Esta hazaña empata la máxima marca en toda la historia de las Grandes Ligas.

Ahora, Riley comparte este prestigioso récord de postemporada con una lista exclusiva de peloteros. El selecto grupo incluye a José Altuve, Bernie Williams, Troy Glaus y su excompañero de equipo, Freddie Freeman.

El mérito del bateador es aún mayor considerando el dominio absoluto del lanzador rival. El dominicano Duran apenas había permitido un par de cuadrangulares en sus 61 apariciones de la temporada regular.

La redención en el momento perfecto

Para Riley, convertirse en el héroe absoluto del partido tuvo un sabor a revancha personal. El jugador venía de atravesar una campaña regular bastante frustrante, donde apenas bateó para .219 con 19 bambinazos. "Sobre todo sabiendo que mi temporada no fue como yo quería, por eso la postemporada es una nueva oportunidad", confesó el pelotero.

Destacó que su mayor motivación era aportar al esfuerzo colectivo del equipo.

El abridor Chris Sale no escatimó en elogios hacia la fortaleza mental de su compañero durante su bache ofensivo. El zurdo aseguró que Riley jamás permitió que su bajo rendimiento afectara su actitud en el vestuario.

"No se podía distinguir si era el principal candidato a MVP o si estaba pasando por un mal momento", recalcó Sale. El veterano lanzador aplaudió la ética de trabajo que finalmente le rindió frutos al infielder.

El calvario del relevo de los Filis

La estrategia del mánager interino Don Mattingly terminó pasándole factura a Filadelfia. El equipo desperdició una excelente apertura del zurdo Jesús Luzardo, quien contra todo pronóstico lanzó cinco sólidas entradas de una carrera.

Tras la salida de Luzardo, los fantasmas del bullpen de los Filis volvieron a aparecer. Esta unidad venía arrastrando serios problemas, registrando la peor efectividad colectiva de las Mayores en el mes de septiembre (5.79).