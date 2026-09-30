Sorprendente apatía en Houston: El Daikin Park luce vacío en el inicio de los playoffs

El ensordecedor ambiente de octubre brilló por su ausencia en el Daikin Park. Pese a que los Astros de Houston hicieron historia al ser el primer equipo en ganar su división sin un récord ganador, su debut en la Serie de Comodines ante los Medias Blancas de Chicago estuvo marcado por unas gradas sorprendentemente frías y vacías.

Un escenario desolador

Cuando el lanzador derecho AJ Blumbaugh realizó el primer pitcheo a las 4:10 Pm, el panorama en el estadio era francamente inusual. Grandes secciones del recinto lucían completamente desoladas. El vacío era mucho más evidente en la tribuna superior, donde las sillas sin ocupar dominaban la vista. Aunque los dos niveles inferiores presentaban una mejor asistencia, los huecos entre la multitud seguían siendo notorios.

Esta imagen contrasta drásticamente con la energía que suele caracterizar a este parque durante la postemporada. Ver tantos asientos desocupados resultó una gran sorpresa tanto para los jugadores como para las transmisiones televisivas.

Clasificación histórica, pero sin brillo

El equipo texano regresó a la fiesta de los playoffs tras ausentarse el año pasado, pero lo hizo de una manera inédita. Lograron coronarse en su división con una modesta marca de 81 victorias y 81 derrotas.

Esta particular hazaña los convierte en la primera franquicia en la historia en alcanzar la postemporada sin un récord positivo tras disputar una campaña regular completa. Sin embargo, el hito no pareció motivar económicamente a los aficionados locales.

Contraste con un pasado glorioso

La falta de público choca con las estadísticas recientes de la franquicia. Durante la temporada regular, los Astros mantuvieron un promedio respetable de 30.519 espectadores por juego, ubicándose en el decimocuarto lugar de asistencia en las Grandes Ligas.

Además, la afición de Houston está acostumbrada a la grandeza. Cabe recordar que el equipo superó múltiples lesiones este año para asegurar su novena clasificación a los playoffs en las últimas diez temporadas.

La dinastía de los Astros es innegable y su público lo sabe. Alcanzaron la Serie de Campeonato de la Liga Americana siete veces seguidas entre 2017 y 2023, disputaron cuatro Series Mundiales y levantaron el trofeo en dos ocasiones.