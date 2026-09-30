MLB: Grand Slam de Ben Rice emula marca de Gleyber Torres y Robinson Canó en Postemporada

Ben Rice fue una de las grandes figuras de los New York Yankees en el primer juego de la Serie de Comodín de la Liga Americana contra los Boston Red Sox. El bateador zurdo tuvo una jornada espectacular al conectar dos jonrones, un doble y un sencillo en cinco turnos, además de remolcar seis carreras en la contundente victoria de los "Mulos del Bronx" por 9-0.

Con Aaron Judge fuera de acción por una lesión en la pantorrilla, Rice asumió el protagonismo ofensivo que necesitaban los Yankees, entrando en una selecta lista de leyendas de la franquicia empujando seis carreras en Postemporada.

Su primera conexión de vuelta completa llegó en el quinto inning, cuando castigó al relevista zurdo Erik Miller con un batazo de 423 pies por el jardín central. El cuadrangular puso el marcador 2-0 y le dio mayor respaldo a Cam Schlittler, quien estaba dominando por completo a la ofensiva de Boston. Rice también había conectado un doblete de más de 100 millas por hora y posteriormente volvió a responder con corredores en circulación.

La gran explosión llegó en el octavo episodio. Con las bases llenas y dos outs, Rice enfrentó a Brayan Bello y, después de llevar el turno hasta cuenta de tres bolas y dos strikes, conectó un batazo de 408 pies por el jardín central para completar el grand slam. Fue el decimosexto cuadrangular a casa llena de los Yankees en la historia de la postemporada y el primero de la franquicia desde el conectado por Anthony Volpe en la Serie Mundial de 2024.

Jugadores de los Yankees con +6 impulsadas en un juego de Postemporada

Bobby Richardson (1960)

Bernie Williams (1999)

Hideki Matsui (2009)

Robinson Canó (2011)

Ben Rice (2026)

Rice terminó la noche con cuatro imparables, seis carreras impulsadas y dos anotadas, convirtiéndose en el primer jugador de los Yankees con cuatro hits en un partido de playoffs desde Gleyber Torres en el Juego 1 de la Serie de Comodines de 2020. Su actuación, combinada con los 10 ponches de Schlittler, permitió a Nueva York tomar ventaja de 1-0 en la serie al mejor de tres y quedar a una victoria de avanzar a la Serie Divisional.