MLB: San Diego toma la delantera ante los Cubs con blanqueo y autoridad

A los Padres de San Diego les salió todo bien en el primer duelo del Wild Card ante los Cachorros de Chicago, para tomar la delantera impulsados por un pitcheo casi perfecto y una ofensiva poderosa e intensa este martes, 29 de septiembre.

Los lanzadores se combinaron para tolerar solamente tres indiscutibles en todo el choque y el marcador final incluyó una blanqueada de 8 carreras por 0 a favor de San Diego, evidentemente.

Resumen

Michael King se encargó de no permitir ningún tipo de libertades a los bates de los Cubs durante siete capítulos completos, en los que regaló tres pasaportes, permitió solamente un infield hit y retiró a ocho rivales por la vía del ponche.

En cuanto a la ofensiva de los locales, hay que destacar que se hizo sentir desde el primer tramo con cuadrangulares solitarios de los dominicanos Fernando Tatis Jr. y Manny Machado, para poner arriba a su equipo parcialmente 2-0.

Posteriormente, fueron sumando de a poco hasta llevar el resultado a una ventaja que es considerada paliza: anotaron una en el tercero, otra en el cuarto, tres en el quinto y otra más en la séptima entrada generada gracias a un robo de base de Fernando Tatis, que provocó un mal tiro del receptor y le dio la oportunidad de meterse desde segunda hasta la goma por su increíble velocidad.

Con este triunfo, los Padres pusieron la serie a su favor 1-0 y quedan a una sola victoria de avanzar a la Serie Divisional. Mientras que Chicago debe ganar los dos duelos restantes si desea avanzar.