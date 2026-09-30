MLB: Ethan Salas reconocido con este prestigioso premio en Ligas Menores

Ethan Salas es una de las promesas más emocionantes de Padres de San Diego para el futuro. El jugador venezolano ha mostrado todo su potencial en Ligas Menores y gracias a eso recibió un importante premio. De hecho, dicho reconocimiento es la clave para permanecer en MLB.

Salas ganó el premio al Prospecto Defensivo del Año en Ligas Menores. Su trabajo en la receptoría en Doble A y Triple A fue importante durante todo el 2026; de hecho, gracias a ese desempeño y a su explosiva ofensiva recibió el llamado a Las Mayores de San Diego.

El pelotero venezolano es uno de los más firmes candidatos al Guante de Oro en el futuro. Un jugador capaz de defender a un gran nivel, haciendo jugadas pequeñas, de rutina y de gran impacto en el marcados. Ethan está llamado a marcar una época en la receptoría de Padres.

Ethan Salas y su particular festejo patrocinado por sus compañeros

Ethan Salas es uno de los peloteros venezolanos con mayor proyección en Grandes Ligas. Su carrera ha sido brutal en Las Menores y este año debutó con Padres de San Diego en un momento clave del año. De hecho, ayudó a conseguir la postemporada y tuvo un particular festejo.

Salas que tiene solo 20 años aún no puede celebrar con bebidas alcohólicas (hasta los 21) como lo hicieron sus compañeros de equipo. Sin embargo, no quisieron dejarlo fuera y le hicieron un especial kit de celebración: una cesta con varias botellas de sidra de manzana sin alcohol.

La sidra de manzana es lo usual en equipos de MLB para que sus novatos menores de edad celebren. Por otra parte, le dieron varios biberones de bebe, una jersey con su apellido (en talla bebe) y un letrero: Baby's First Clinchmas. Es una referencia a su primera clasificación a playoffs.

Ethan Salas logró su debut con Padres de San Diego tras mucho trabajo

Ethan Salas comenzó la temporada 2026 en Ligas Menores con un ritmo descomunal. En agosto llegó a Triple A, donde estaba destrozando deportivamente a sus rivales: .333 PRP en sus primeros 9 juegos con 6 anotadas, 12 hits y 2 jonrones para llamar la atención de MLB.

Recibe el llamado de Padres de San Diego el pasado 1 de septiembre y realmente se adaptó muy rápido. En 25 días de competición (más el fin de semana que falta) tuvo un promedio de .229 con 5 anotadas, 8 hits y 2 jonrones para ser determinante para la clasificación a postemporada.

El venezolano de solo 20 años tiene la oportunidad de ganarse en playoffs un lugar permanente en el primer equipo de Las Mayores. Su trabajo en postemporada será mayormente defensivo, pero cuenta con una ofensiva que puede hacer daño en cualquier turno.