MLB: Fernando Tatis Jr guía con electrizante exhibición a Padres

Fernando Tatis Jr es de los jugadores más electrizantes de Grandes Ligas. Su última exhibición en postemporada 2026 con Padres de San Diego dejó claro que está llamado a tener actuaciones memorables. En el Juego 1 de Serie de Comodines se quedo con todos los reflectores.

Tatis Jr tuvo un juego de 3 turnos, 3 anotadas, 2 hits, 1 jonrón, 1 impulsada, 1 boleto, 1 ponche, 1 base robada. Con esos números fue fundamental para el triunfo 8-0 contra Cachorros de Chicago. El dominicano es la electricidad del equipo para continuar en Playoffs.

El Juego 1 de la Serie de Comodines entre Cubs vs Padres estuvo marcada por un robo de base: Fernando corre a segunda, el lanzamiento del cátcher fue bueno, pero el defensor no logró retener la pelota, hubo un rebote en el dominicano y se fue directamente al jardín izquierdo.

Justo en ese momento Tatis solo pensó en llegar a home con una carrera llena de velocidad y timing; impulsado por los gritos y la emoción de sus aficionados y compañeros para llegar quieto en home, mientra al unisono el Petco Park explotara en la locura absoluta.

Fernando Tatis Jr siempre responde en postemporada

Fernando Tatis Jr puede ser un pelotero irregular en temporada regular de Las Mayores. Sin embargo, cada vez que toca el terreno de postemporada, se transforma en una explosión de poder y rendimiento. Lo que mostró en 2026 es solo parte de lo que hizo en su carrera.

Tatis Jr en postemporada registra: 17 juegos, 63 turnos, 18 anotadas, 21 hits, 5 dobles, 7 jonrones, 13 impulsadas, 10 boletos, 14 ponches, 3 bases robadas, .333 PRO, .432 OBP, .746 SLG, 1.179 OPS.

Con esos dígitos está claro que el dominicano nació para jugar en estos momentos del año. En esa línea, él terminará siendo clave para lograr que Padres de San Diego pueda mantenerse en la pelea por alcanzar la Serie Mundial durante este 2026.

¿Quién lanza el Juego 2 de la Serie de Comodines entre Cubs vs Padres?

Nick Pivetta es el lanzador que se encargará del Juego 2 de Serie de Comodines para Padres de San Diego. Un pelotero que tiene un gran control de sus pitcheos, si logra mantenerse por delante de la cuenta contra los bateadores tendrá una buena actuación.

Pivetta en sus últimos 4 juegos de temporada regular registró: 18.2 entradas, 1.45 ERA, 0.91 WHIP, 18 ponches, 2 boletos.