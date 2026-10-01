MLB: Ethan Salas se convirtió en el receptor más joven en postemporada y supera esta marca

La irrupción del prospecto venezolano Ethan Salas en el béisbol de las Grandes Ligas no deja de generar expectativa. Este miércoles 30 de septiembre selló su primera participación como titular de su encuentro de postemporada, en el segundo duelo de la Serie de Comodines entre los Padres de San Diego y los Cachorros de Chicago.

Salas que nació el 1 de junio de 2006 marcó un hito sin precedentes en la historia de las Mayores, ya que se convirtió en el receptor más joven en la historia a ser titular con 20 años y 121 días. Ethan Salas superó el registro histórico que ostentaba Bob Didier desde 1969.

El venezolano en su primer turno al bate, conectó un fly al centerfield para impulsar su primera carrera en la postemporada y ampliar la ventaja de los Padres de San Diego 2-0 en la baja de la segunda entrada.

Dato histórico que supera Salas

En aquel entonces, Didier saltó al terreno como el receptor titular más joven en un choque de playoffs durante el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con los Bravos de Atlanta, a la edad de 20 años y 230 días.

Para dimensionar la magnitud del hito, referentes históricos de la receptoría que debutaron a temprana edad en octubre lo hicieron con mayor rodaje como su compatriota, Francisco Cervelli que lo hizo a los 23 años en 2009. Mientras que el legendario Iván "Pudge" Rodríguez vio sus primeros turnos en postemporada durante la Serie Divisional de la Liga Americana en 1996, ya con 24 años cumplidos, según dato de la MLB.