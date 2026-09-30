Wild Card: Ethan Salas hace historia al salir como titular con San Diego

Ethan Salas sigue escribiendo parte de la historia de las Grandes Ligas en su año como debutante y, en la jornada de este miércoles, fue incluido en la alineación titular de los Padres de San Diego.

La novena que milita en el oeste de la Liga Nacional se medirá por segunda noche consecutiva a los Cachorros de Chicago a las 10:00 p. m. (hora venezolana) y, cuando se cante la voz de play ball, el zuliano se convertirá en el pelotero más joven en disputar un desafío de postemporada, dejando la bandera del país en alto.

Con apenas 20 años y 121 días, Salas fue alineado como receptor y séptimo en la alineación de los Padres, buscando mostrar todas sus cualidades, en un choque donde debe saber manejar la presión para realizar un buen trabajo en ambas facetas del juego.

Alineación completa de los Padres de San Diego