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MLB: José Altuve agranda su leyenda en la postemporada con este jonrón

Por

Wandor Dumont
Miércoles, 30 de septiembre de 2026 a las 06:38 pm
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El criollo se pone a un jonrón del récord histórico de Manny Ramírez

José Altuve volvió a demostrar por qué es una de las máximas figuras en la historia de los playoffs de las Grandes Ligas. El camarero venezolano conectó su primer cuadrangular de la postemporada 2026, un estacazo solitario hacia el jardín izquierdo durante la cuarta entrada que acortó la distancia para los Astros de Houston a 4-3.

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Con esta batazo, Altuve alcanzó los 28 jonrones en su carrera en postemporada, consolidándose en el segundo lugar de todos los tiempos y quedando a tan solo uno del récord absoluto que ostenta el dominicano Manny Ramírez (29).

Asimismo, según la data de la MLB, el toletero con el vuelacerca se convirtió en solo el tercer jugador en la historia de la postemporada en registrar 120+ hits y en el segundo jugador en anotar 90+ carreras.

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