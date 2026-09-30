Dimensión histórica: José Altuve supera en juegos de postemporada a 18 franquicias de la MLB

La huella de José Altuve en la historia del béisbol moderno trasciende los títulos, los batazos de cuatro esquinas y las distinciones individuales. Al ingresar a la postemporada de 2026, el intermedista venezolano de los Astros de Houston firma un hito estadístico asombroso: acumula individualmente más partidos jugados en la fase de playoffs que 18 franquicias completas de las Grandes Ligas en toda su trayectoria.

Con un total de 106 juegos de postemporada disputados en su carrera, el oriundo de Maracay se sitúa como el líder activo de todas las Mayores en dicho departamento, superando el registro histórico acumulado por más del 60 % de los equipos que integran el circuito estadounidense.

Por encima de organizaciones centenarias y potencias históricas

El impacto de la marca del "Astroboy" cobra mayor dimensión al contrastar su registro individual contra la historia acumulada de divisas tradicionales. Mientras Altuve registra 106 compromisos, organizaciones completas no alcanzan esa cifra en toda su existencia:

Mets de Nueva York: 105 juegos

Orioles de Baltimore: 103 juegos

Rojos de Cincinnati: 99 juegos

Piratas de Pittsburgh: 97 juegos

Mellizos de Minnesota: 95 juegos

Azulejos de Toronto: 85 juegos

Royals de Kansas City: 80 juegos

Rangers de Texas: 69 juegos

Angelinos de Los Ángeles / Rays de Tampa Bay: 64 juegos cada uno

Cerveceros de Milwaukee: 63 juegos

White Sox de Chicago / Padres de San Diego: 62 juegos cada uno

Diamondbacks de Arizona: 57 juegos

Marineros de Seattle: 51 juegos

Nacionales de Washington: 46 juegos

Marlins de Miami: 40 juegos

Rockies de Colorado: 24 juegos

Sinónimo del éxito dinástico de Houston

La constancia de Altuve en octubre refleja la época dorada de los Astros de Houston, franquicia que ocupa el octavo lugar histórico con 161 encuentros disputados (un recorrido donde el venezolano ha estado presente en la gran mayoría de ellos).

Con solo siete franquicias por encima en toda la historia de las Grandes Ligas (encabezadas por los Yankees de Nueva York con 444, los Dodgers de Los Ángeles con 309 y los Cardenales de San Luis con 262), Altuve se mantiene como un referente absoluto de consistencia, veteranía y dominio en las etapas decisivas del béisbol de las Mayores.