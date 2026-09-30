MLB: Zack Gelof arremete contra los Tigres con demanda millonaria

El jardinero de los Atléticos, Zack Gelof, presentó una demanda formal contra los Tigres de Detroit, Ilitch Holdings y la Autoridad del Estadio del Condado de Detroit-Wayne, responsabilizándolos por la seria lesión de rodilla que sufrió durante un compromiso disputado a mitad de campaña. El pelotero de 26 años sostiene que la falta de protección en las instalaciones del recinto puso en riesgo directo su carrera profesional.

Una jugada defensiva que terminó en desgracia

El incidente ocurrió durante la tercera entrada de un encuentro celebrado en el Comerica Park. Gelof se desplazó hacia el jardín izquierdo para fildear un batazo de elevado y, al realizar un deslizamiento cerca de la pared lateral, impactó su rodilla derecha contra una estructura metálica descubierta.

El choque rasgó de inmediato su uniforme y le provocó una laceración profunda justo debajo de la rótula derecha. Aunque por escasos milímetros el corte no afectó el tendón patelar, la gravedad de la herida obligó al patrullero a abandonar el terreno de juego y mantenerse alejado de la acción durante un mes completo.

Falta de mantenimiento en el Comerica Park

La querella judicial, interpuesta en el Tribunal del Circuito del Condado de Wayne, expone alegatos contundentes sobre la infraestructura del estadio. Según el documento legal de 16 páginas, el área metálica carecía del acolchado necesario, presentaba bordes afilados y no ofrecía el espacio mínimo de seguridad exigido para una zona donde habitualmente se realizan jugadas de alto impacto.

Los abogados del jugador argumentan que la directiva de Detroit conocía, o debía conocer, el peligro que representaba dicha valla para la integridad física de los peloteros. La demanda señala fallas graves como la omisión de reparar, rediseñar o reubicar el cercado, así como la ausencia de advertencias claras sobre el riesgo latente en el terreno.

Reclamo de indemnización

A raíz del accidente, el jardinero exterior permaneció 30 días fuera de circulación, perdiéndose una cantidad sustancial de encuentros en pleno corazón de la temporada regular entre julio y agosto.

El bufete Marko Law, representante del atleta, emitió un comunicado oficial destacando que los estadios profesionales tienen la obligación fundamental de garantizar superficies e instalaciones seguras para los deportistas. La firma legal busca responsabilizar a los demandados por permitir un peligro previsible en la zona de juego y exige la reparación integral de los daños físicos, profesionales y económicos sufridos por el pelotero.

Un detalle revelador incluido en la acción legal confirma que, tras el desafortunado percance de Gelof, la administración del Comerica Park procedió a instalar material protector sobre la zona metálica implicada.