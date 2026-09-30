MLB: Molestias de Roman Anthony preocupa a los Medias Rojas

Durante el primer juego de la serie de Wild Card entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, Roman Anthony abandonó el terreno de juego en la sexta entrada tras reaparecer la molestia en su mano derecha, la misma dolencia que lo mantuvo tres meses fuera de circulación durante la fase regular. La gerencia evalúa a contrarreloj el impacto de este contratiempo, mientras el cuerpo médico analiza las opciones para mantener con vida las aspiraciones del equipo.

Un problema que venía arrastrándose

Aunque la salida del jardinero de 22 años pareció una emergencia del momento, la situación venía gestándose horas antes del compromiso. Reportes cercanos al entorno de las Grandes Ligas confirman que las molestias no aparecieron de la nada en pleno juego. Según Chris Cotillo para Masslive.com, el propio Andruw Monasterio reconoció que la directiva le advirtió antes del pitcheo inicial sobre la posibilidad de entrar en acción debido a los dolores que Anthony venía experimentando.

El mánager Chad Tracy admitió en la conferencia posterior al encuentro que el pelotero había sentido ligeras molestias a lo largo del último mes, justamente desde que abandonó la lista de lesionados. Lo que en principio parecía un dolor manejable terminó convirtiéndose en un obstáculo severo que obligó a frenar su participación en un momento crucial.

Una decisión difícil

De acuerdo con las normas vigentes de la MLB, si un equipo solicita el reemplazo de un jugador lesionado durante el desarrollo de una serie, ese pelotero queda automáticamente inhabilitado para el resto de ese cruce y para la ronda posterior.

Esta normativa pone entre la espada y la pared a la organización. Si deciden sacar oficialmente a Anthony del roster actual para meter un bate fresco, el prospecto no podría regresar al terreno de juego sino hasta una hipotética Serie de Campeonato de la Liga Americana. La directiva evalúa si conviene arriesgarse a esperar una evolución milagrosa o si deben apretar el gatillo para asegurar profundidad en el roster. Tomando en cuenta que una derrota más acabaría con su temporada.