MLB: Cam Schlittler implantó varios récords en su apertura ante los Medias Rojas

Lo vivido en el último compromiso entre Nueva York y Boston superó cualquier libreto. Cam Schlittler firmó una presentación magistral en el montículo, maniatando por completo (de nuevo), a la ofensiva de los Medias Rojas en el primer choque de la Serie del Wild Card de la Liga Americana.

El derecho trabajó a lo largo de 6.1 episodios de forma completamente inmaculada. Mantuvo a raya a la poderosa toletería visitante permitiendo apenas dos imparables y concediendo un solo pasaporte. Su principal arma fue el ataque agresivo a la zona de strike, acumulando un total de 117 lanzamientos y generando hasta 23 swings fallidos.

Con diez bateadores retirados por la vía del ponche, el diestro no le dio tregua al rival y llegó a retirar a 13 toleteros de manera consecutiva.

En la misma mesa que los grandes del Bronx

Al concretar otra jornada de diez o más abanicados en octubre, Schlittler ingresó a un círculo sumamente selecto en la franquicia neoyorquina. En toda la trayectoria de la organización, conseguir múltiples aperturas de playoffs con al menos una decena de ponches era un privilegio que pertenecía únicamente a cuatro nombres: Bob Turley, Mike Mussina, Orlando "El Duque" Hernández y Roger Clemens. A partir de ahora, Schlittler comparte crédito con esas figuras al conseguir su segundo juego de postemporada con 10+ ponches, ambas ante Boston.

En las fases finales del beisbol organizado, solo 11 serpentineros le han recetado diez o más ponches a la franquicia de Massachusetts en un compromiso.

Sin embargo, alcanzar esa cifra en dos juegos de postemporada diferentes frente a los Medias Rojas era algo aún más inédito. Antes de la actuación de Schlittler, el único lanzador en toda la historia de las Grandes Ligas que había logrado semejante hazaña era el inmortal miembro del Salón de la Fama Bob Gibson, durante la Serie Mundial de 1967.