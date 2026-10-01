MLB: Estos han sido los duelos más repetidos en series de postemporada

Las Grandes Ligas viven de su historia y de las rivalidades que se alimentan año tras año cuando llega octubre. Ningún equipo encarna mejor este espíritu que los Yankees de Nueva York, una franquicia cuya presencia en la postemporada es casi una costumbre.

Recientemente, la periodista especializada Sarah Langs sacó a la luz un dato que resume a la perfección el dominio y la frecuencia con la que los Yankees se miden a sus rivales más acérrimos en estas instancias cruciales. La lista de las series más comunes en la historia de los playoffs de las Grandes Ligas muestra un patrón claro donde la franela a rayas es el denominador común.

El clásico por excelencia en la Serie Mundial

En la cima de este registro histórico se encuentra el choque entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Ambas franquicias se han visto las caras en un total de 12 series de postemporada, todas ellas disputadas en el marco de la Serie Mundial. El balance favorece a los neoyorquinos con ocho victorias por cuatro de los californianos.

La vigencia de las grandes rivalidades en la Liga Americana

Más allá del clásico interliga, el dominio de Nueva York dentro de su propio circuito también ha dejado emparejamientos repetitivos y llenos de tensión. Los cruces ante adversarios de división y viejos conocidos de la Liga Americana conforman la mayor parte de las series más disputadas en octubre.

El dominio reciente sobre Boston

La rivalidad entre Yankees y Medias Rojas sumó un nuevo capítulo histórico. En esta temporada 2026, los neoyorquinos volvieron a dejar en el camino a Boston en la Serie de Wild Card, confirmando su paternidad en los momentos decisivos y logrando el boleto a las Series Divisionales, donde ahora se miden ante los Rays de Tampa Bay.

Con esta reciente victoria, los Yankees ampliaron su ventaja en el historial particular de postemporada frente a los patirrojos. Ambos equipos se han enfrentado en siete ocasiones en playoffs, con un saldo favorable para Nueva York de cuatro triunfos por tres de Boston.

Gigantes y Cleveland completan la lista de honor

El informe presentado por Sarah Langs también destaca otros dos enfrentamientos históricos que alcanzaron las siete series disputadas. Ante los Gigantes, en una rivalidad que comenzó cuando estos jugaban en Nueva York, los Yankees dominan la serie histórica con cinco victorias y dos derrotas. La misma cifra de cinco triunfos y dos reveses ostentan los neoyorquinos frente a Cleveland, otro rival habitual en la ruta hacia el título de la Liga Americana.