MLB: Willson Contreras bombardea el Bronx en su regreso a postemporada

A Willson Contreras le tomó seis temporadas regresar a la postemporada, una instancia en la que debutó por todo lo alto con un anillo de Serie Mundial en 2016. Ahora, con más experiencia sobre sus hombros, busca hacer historia con las Medias Rojas de Boston.

Sin embargo, en lo que respecta a la Serie del Comodín de este 2026, los Yankees de Nueva York arrollaron a su clásico rival en los dos juegos, no sin antes ser víctimas de un enorme tablazo por parte del grandeliga venezolano.

Esto sucedió a la altura del sexto episodio. Allí, ante los envíos del abridor Max Fried, desapareció la bola entre los jardines derecho y central, a una distancia de 387 pies y con una velocidad de salida de 102.6 mph. De esa manera metió a Boston en el juego al recortar distancias 2 a 1 en ese entonces.

¿Cuándo fue el último jonrón de Willson Contreras en postemporada?

Ya son cuatro vuelacercas los de Willson Contreras de por vida en playoffs. Recordemos que su primera conexión de este estilo fue en el sexto juego de la Serie de Campeonato frente a los Dodgers de Los Ángeles.

Luego, en 2017 se fue para la calle en dos oportunidades; primero en la Serie Divisional contra los Nacionales de Washington; y después ante los Dodgers en la Serie de Campeonato.

Tras ese último cuadrangular, el porteño volvió a tener acción en postemporada en tres ocasiones: una en 2018 y dos en 2020.