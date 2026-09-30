Ronald y Luisangel Acuña escriben una página inédita en la MLB

La postemporada de las Grandes Ligas tiene un motivo especial para el beisbol venezolano. Ronald Acuña Jr. y Luisangel Acuña dicen presente en octubre con los Bravos de Atlanta y los Medias Blancas de Chicago, respectivamente, para protagonizar un hecho inédito entre hermanos criollos.

Ambos llegan al escenario más importante de la temporada después de recorrer caminos diferentes durante 2026. Ronald afronta su primera postemporada desde 2023, mientras Luisangel alcanza octubre por primera vez en su carrera.

Ronald vuelve a octubre con Atlanta

Ronald Acuña Jr. completa una temporada en la que vuelve a mostrar parte de la combinación de poder y velocidad que caracteriza su juego.

El jardinero de los Bravos termina la ronda regular con .255 de promedio, 20 jonrones, 55 carreras impulsadas y 21 bases robadas, además de 104 hits y un OPS de .796.

Atlanta, por su parte, conquista la División Este de la Liga Nacional y cierra la temporada regular con récord de 94-68, lo que le permite recibir a los Filis de Filadelfia en la Serie de Comodines.

El primer capítulo de octubre también deja buenas noticias para los Bravos. Atlanta derrota 5-3 a Filadelfia en el primer encuentro de la serie gracias a un cuadrangular de tres carreras de Austin Riley en el octavo inning. Acuña aparece como segundo bate y jardinero derecho en el lineup de Atlanta.

Luisangel estrena su octubre

Para Luisangel, la historia es todavía más especial. El campocorto llega a su primera postemporada de MLB con los Medias Blancas, después de cambiar de organización durante el invierno. Chicago adquiere al venezolano desde los Mets en enero de 2026, como parte del movimiento que lleva a Luis Robert Jr. a Nueva York.

Durante la temporada regular, Luisangel aporta principalmente con su velocidad y versatilidad defensiva. MLB registra .227 de promedio, un jonrón, 12 carreras impulsadas y 17 bases robadas en 203 turnos, además de un OPS de .521.

Los Medias Blancas también escriben su propia historia en 2026. Después de varias temporadas complicadas, el conjunto consigue regresar a los playoffs por primera vez desde 2021 y obtiene el sexto puesto de la Liga Americana. Su rival en la Serie de Comodines es Houston, en una serie que comienza en el Daikin Park.

Luisangel forma parte del roster de 26 jugadores para esta instancia, aunque inicia la serie como una de las piezas de reserva del conjunto.

Una familia ligada al beisbol

La historia de los Acuña en el beisbol profesional va mucho más allá de Ronald y Luisangel.

Ambos son hijos de Ronald Acuña Sr., quien también desarrolló una carrera por las ligas menores, siendo prospecto de los Mets de Nueva York en su época de jugador activo, aunque no logró debutar oficialmente en las Grandes Ligas.

La familia también tiene a Bryan Acuña, hermano menor de Ronald y Luisangel, quien pertenece a la organización de los Mellizos de Minnesota.

El vínculo familiar se extiende incluso a los primos. Entre ellos aparecen Alcides Escobar, exjugador de Grandes Ligas y campeón de la Serie Mundial de 2015 con Kansas City, además de Kelvim Escobar, quien gana 101 encuentros durante su carrera en MLB. También forman parte de esa familia pelotera José Campos, Edwin Escobar y Maikel García.

Ahora, Ronald y Luisangel agregan otro capítulo a esa historia. Los dos llegan a octubre con sus respectivas organizaciones y convierten a la familia Acuña en protagonista de una de las historias venezolanas más particulares de la postemporada 2026.