De la crisis a la estabilidad: Mets y Red Sox aseguran a sus mánagers interinos

En un claro mensaje de respaldo a la estabilidad, los Mets de Nueva York y los Boston Red Sox decidieron afianzar a Andy Green y Chad Tracy como sus mánagers titulares con contratos de tres años.

Ambas directivas recompensaron la capacidad de sus estrategas para enderezar el rumbo tras arranques de temporada decepcionantes que amenazaban con el colapso.

Del colapso a la consolidación en Queens

Andy Green asumió de forma interina el 26 de junio tras el despido de Carlos Mendoza, quien dejó al equipo hundido con una marca de 34-47. Green dejó su cargo en la directiva como vicepresidente de desarrollo de jugadores para tomar las riendas del vestuario en un momento crítico.

Bajo el mando de Green, los Mets mostraron una notable mejoría al registrar un récord de 37-38. Su impacto fue suficiente para convencer a la alta gerencia de asegurarlo como el estratega a tiempo completo de cara al 2027.

Respaldo gerencial en la Gran Manzana

"A lo largo de la temporada se hizo evidente que el próximo mánager de los Mets ya estaba elegido", afirmó David Stearns, presidente de operaciones de béisbol de la franquicia. Destacó la capacidad del piloto para conectar tanto con las jóvenes promesas como con los veteranos.

Por su parte, Green admitió que no proyectaba quedarse permanentemente en el puesto, pero su pasión e impacto dentro del grupo lo convencieron de que ese era su lugar ideal.

Reacción histórica en Boston

La historia en Fenway Park siguió un guion muy similar pero con un impacto aún más inmediato. Chad Tracy tomó el mando en abril tras el despido de Alex Cora, cuando los Red Sox naufragaban con un paupérrimo registro de 10-17.

Desde que Tracy tomó el control, Boston dio un giro radical al firmar una marca de 74-55. Esta impresionante remontada le valió un acuerdo hasta 2029, con una opción del club para la campaña de 2030, mientras el equipo sostiene un puesto de comodín en la Liga Americana.

Proyecto blindado a largo plazo

Junto a la continuidad de Tracy, la gerencia de Boston ejerció las opciones contractuales para 2029 y 2030 con Craig Breslow, director de operaciones de béisbol. La organización buscó premiar la disciplina gerencial y la capacidad de reacción en momentos de alta presión.

"A Chad se le pidió asumir una situación difícil con poco tiempo de antelación, y la confianza que se ganó fue fruto de años de trabajo", señaló Sam Kennedy, presidente del equipo, catalogando el repunte del club en los últimos meses como un logro histórico.