El emotivo adiós de una leyenda: Justin Verlander lanzará por última vez en casa

El legendario lanzador derecho de los Detroit Tigers, Justin Verlander, saldrá de la lista de lesionados para subir al montículo este sábado contra los Pittsburgh Pirates. Este juego marcará la última apertura de su carrera ante la afición de la ciudad que lo vio nacer como estrella.

Un regreso fuera de protocolo

La decisión de acelerar su retorno no sigue la rutina habitual de recuperación física. El veterano prefirió saltarse los pasos tradicionales con tal de tener una última oportunidad de lanzar frente a sus fanáticos en Comerica Park.

"No estamos siguiendo el protocolo habitual para jugadores en rehabilitación. No tiene sentido. Les dije a estos muchachos: '¿Para qué estamos guardando mi brazo?'", expresó Verlander sobre su esperado regreso.

La recta final de una leyenda

El serpentinero de 43 años confirmó en julio pasado su retiro definitivo de las Grandes Ligas una vez concluya la temporada 2026. Diversas molestias físicas limitaron su participación a un solo juego durante el presente curso.

Verlander volvió a la organización de Detroit la pasada agencia libre tras acordar por un año y 13 millones de dólares. La movida representó el emotivo reencuentro con el equipo donde disputó sus primeras 13 campañas.

Una carrera de Salón de la Fama

El futuro inmortal ostenta un palmarés envidiable con tres premios Cy Young, dos trofeos de Serie Mundial y 10 convocatorias al Juego de Estrellas. Asimismo, se coronó como MVP en 2011 y Novato del Año en 2006.

A lo largo de 21 gloriosas temporadas en las Mayores, también vistió los uniformes de Houston, Nueva York (Mets) y San Francisco. Actualmente, ocupa la octava casilla histórica en ponches con 3,554 abanicados.