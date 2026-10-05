MLB: Bravos de Acuña Jr. logran igualar la serie ante los Dodgers

El pitcheo de los Bravos de Atlanta logró maniatar a la potente ofensiva de los Dodgers de Los Angeles, para imponerse con lo justo en el segundo duelo de la Serie Divisional e igualar esa llave (1-1).

La novena de Atlanta terminó superando a los actuales campeones de la Serie Mundial con un marcador final de 3 carreras por 2 en un duelo en el Dodger Stadium donde se conectaron 12 indiscutibles entre ambas organizaciones.

Resumen

La visita madrugó a Blake Snell gracias a la velocidad que imprime Ronald Acuña Jr. en las almohadillas, quien conectó un imparable, se robó una almohadilla y posteriormente anotó con un sencillo de Mauricio Dubón.

No obstante, Freddie Freeman y su poder empataron la pizarra en la baja del cuarto, aunque la respuesta de Atlanta llegó de forma inmediata, yéndose arriba nuevamente en la alta del quinto y luego marcaron la tercera rayita dos tramos más tarde.

Max Muncy quiso provocar la reacción de los californianos con un cuadrangular solitario en el noveno episodio, pero ya era muy tarde y los Bravos pudieron concretar la victoria gracias a Raisel Iglesias, quien con la misión de sacar el out 27.

De esta manera, el cruce se pone 1-1 en esta Serie Divisional y el próximo desafío será el próximo martes en el Truist Park, casa de los Bravos de Atlanta.