MLB: William Contreras en modo coach tras el batazo de Chourio

El ambiente de la postemporada en las Grandes Ligas saca a relucir la pasión en su estado más puro y el segundo juego de la Serie Divisional entre Cerveceros y los Padres fue el escenario perfecto para comprobarlo. En un final electrizante que culminó con un imparable remolcador de dos carreras por parte del joven venezolano Jackson Chourio ante el estelar Mason Miller, las miradas no solo se posaron sobre el bateador, sino también sobre la eufórica reacción de su compatriota William Contreras.

Tras concretarse el hit que dejo sobre el terreno a los frailes y firmo el triunfo 4-3, Contreras sirvió como un coach más, tirándose al suelo para indicarle a su compañero que se deslizara ara anotar la carrera de la victoria.

Con la ventaja 2-0 a favor de los Cerveceros, el enfrentamiento se trasladará ahora al Petco Park de San Diego para el Juego 3 de la Serie Divisional. Los californianos intentaran reaccionar ante su público para mantenerse con vida, mientras que Milwaukee apostara a mantener la inercia ganadora y el espíritu competitivo que mostraron en su estadio.