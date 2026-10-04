MLB: ¡Welcome to the "Showrio"! Jackson Chourio deja tendidos a los Padres

Lo de Jackson Chourio en postemporada no tiene denominación que valga. Ahora, el venezolano se encargó de dejar en el terreno a los Padres para poner la serie en jaque.

Los Cerveceros de Milwaukee llegaron al último episodio perdiendo 3-2 y la última esperanza era el venezolano, a quien le tocó consumir turno con dos outs en la pizarra y las bases congestionadas.

Jackson Chourio es el héroe de Milwaukee

Con tres compañeros en circulación, el venezolano llevó su conteo 2-2 ante el temido lanzador estadounidense Mason Miller. No obstante, el lanzallamas lo quiso retar con una recta a 101 millas por hora y se equivocó.

"Show-rio" estaba esperando ese lanzamiento y conectó una potente línea que se internó en el jardín central, trayendo desde tercera el empate y desde segunda la del triunfo de manera agónica, para colocar la serie 2-0 a favor de los Brewers.

Jackson Chourio y otra postemporada productiva

Con apenas 22 años, el zuliano se convierte en un pelotero más rendidor de lo normal en playoffs, la etapa donde se diferencian los hombres de los niños, y para la muestra están estos dos choques de la Serie Divisional.

En el duelo de ayer, el jardinero venezolano conectó un vuelacercas de un par de rayitas para empatar las acciones y este domingo, se vistió de héroe con ese decisivo imparable, aunque llevaba tres apariciones en blanco previamente.