Los Cerveceros y un curioso antecedente en las Series Divisionales

Los Cerveceros de Milwaukee tienen una particular relación con el primer partido de las Series Divisionales. En tres ocasiones, la franquicia consigue arrancar esta instancia con una victoria, aunque el resultado de la serie no siempre sigue el mismo camino.

El registro deja una particularidad: de esas tres oportunidades, Milwaukee termina perdiendo la Serie Divisional en una sola ocasión.

Por eso, cada triunfo en el primer encuentro adquiere un significado especial para los Brewers, que encuentran en este antecedente una estadística favorable, aunque con una excepción que todavía forma parte de su historia reciente.

La excepción aparece en 2021

El único antecedente negativo llega en 2021. Milwaukee supera a Atlanta en el primer duelo de la Serie Divisional y toma ventaja en el enfrentamiento, pero los Braves reaccionan en los tres partidos siguientes y terminan con el boleto a la Serie de Campeonato.

Aquel resultado rompe la tendencia y deja claro que ganar el primer encuentro no garantiza la clasificación.

Los otros dos finales sonríen a Milwaukee

Las otras dos ocasiones en las que los Cerveceros se imponen en el Juego 1 tienen un desenlace distinto.

Milwaukee consigue avanzar en esas series y convierte ese primer triunfo en el inicio de una actuación que termina con la clasificación.

Así, el balance histórico de los Brewers cuando ganan el primer encuentro de una Serie Divisional queda con una lectura clara: tres victorias en el Juego 1 y dos series ganadas.

Un dato que pesa más con cada primer triunfo

La estadística no garantiza nada, pero sí aporta un elemento curioso al historial de Milwaukee. Cada vez que los Brewers salen victoriosos en el primer partido de una Serie Divisional, la historia muestra que tienen dos antecedentes favorables y uno que termina en eliminación.

Una pequeña muestra, pero suficiente para convertir el primer juego en algo más que un simple comienzo, para Milwaukee, también representa una señal de lo que puede ocurrir después.