Nueva marca en Milwaukee: los Brewers logran 100 triunfos por primera vez en su historia

Los Milwaukee Brewers acaban de reescribir los libros dorados de su historia. Por primera vez desde la fundación de la franquicia, el equipo ha alcanzado la mágica y codiciada cifra de las 100 victorias en una misma temporada regular de las Grandes Ligas.

Una victoria para la eternidad

Este jueves, la novena de Milwaukee logró la hazaña tras imponerse con autoridad por 5-1 sobre los Philadelphia Phillies. El encuentro se mantuvo tenso y empatado hasta la octava entrada, cuando la ofensiva local despertó fabricando un decisivo racimo de tres carreras.

La guinda del pastel llegó en el noveno episodio, gracias a un espectacular cuadrangular solitario del prometedor Jackson Chourio. Inmediatamente después, el lanzador Antonio Senzatela subió a la lomita para sacar los últimos outs y sellar un triunfo monumental.

Saliendo de la lista negra

Con este lauro histórico, la franquicia deja atrás un viejo estigma dentro del mejor béisbol del mundo. Hasta hoy, los Brewers eran uno de los siete equipos activos que nunca habían podido festejar una campaña de un centenar de victorias.

Ahora, esa infame lista de organizaciones sin llegar a los 100 triunfos se reduce a solo seis: Rockies, Marlins, Padres, Rangers, Blue Jays y Nationals. Además, Milwaukee se convierte en el primer conjunto de toda la MLB en alcanzar esta marca redonda desde 2023.

La consolidación de una era dorada

El equipo dirigido por Pat Murphy superó su propio récord histórico de 97 triunfos, establecido apenas el año pasado. Si los Dodgers de Los Ángeles tropiezan en su compromiso de este jueves, los Cerveceros asegurarán el mejor récord de todas las Mayores.

Este éxito prolonga lo que ya es considerada la época dorada de la organización en el circuito. La franquicia ha clasificado a la postemporada en ocho de los últimos nueve años, sumando al menos 95 victorias en cuatro de esas sólidas campañas.

La gran deuda pendiente en octubre

A pesar de este abrumador dominio en el calendario regular, el gran reto sigue siendo trasladar ese éxito a los playoffs. Hasta ahora, esta brillante generación no ha logrado coronar su enorme esfuerzo con el ansiado trofeo de la Serie Mundial.

Durante esta exitosa racha, cayeron eliminados ante los Dodgers en las Series de Campeonato de 2018 y 2025. La fiel afición de Milwaukee sigue esperando reditar, y finalmente superar, aquel mítico campeonato de la Liga Americana logrado en 1982.