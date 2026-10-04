Un día como hoy: los Dodgers conquistan su primera Serie Mundial

Los Brooklyn Dodgers hacen historia el 4 de octubre de 1955. El equipo derrota 2-0 a los New York Yankees en el séptimo juego de la Serie Mundial y conquista, por primera vez, el máximo título de las Grandes Ligas.

El campeonato tiene un sabor especial para Brooklyn. Los Dodgers pierden sus primeras siete Series Mundiales y enfrentan nuevamente a los Yankees, el rival que ya les gana cuatro veces en la gran final antes de aquel duelo decisivo, esta vez, la historia cambia.

Podres baja la persiana

Johnny Podres toma la pelota con la misión de cerrar la serie y responde con una actuación memorable. El zurdo lanza las nueve entradas, permite ocho imparables y deja a los Yankees sin carreras para asegurar el triunfo.

Podres también gana el tercer encuentro de la serie y termina como el primer Jugador Más Valioso de una Serie Mundial, con marca de 2-0 y efectividad de 1.00.

Dos carreras bastan para hacer historia

Brooklyn necesita apenas dos carreras para levantar el trofeo. Gil Hodges produce la primera con un sencillo en el cuarto inning y suma la segunda con un elevado de sacrificio en el sexto, sin embargo, Yankees intentan reaccionar, pero Podres mantiene el control hasta el último out.

Una de las jugadas más recordadas llega precisamente en ese tramo. Sandy Amorós realiza una espectacular atrapada sobre una línea de Yogi Berra y completa una doble matanza que frena una de las mejores oportunidades de Nueva York.

Brooklyn consigue su revancha

Los Dodgers cierran la Serie Mundial con cuatro victorias y tres derrotas. Además, se convierten en el primer equipo que remonta un déficit de 0-2 en una serie de playoffs para conquistar el campeonato.

Aquel 4 de octubre queda marcado para siempre en la historia de la franquicia: Brooklyn finalmente vence a los Yankees en una Serie Mundial y consigue el único campeonato que los Dodgers ganan mientras todavía juegan en esa ciudad.

Dos años después, la franquicia se muda a Los Ángeles. Pero el recuerdo de 1955 permanece como uno de los capítulos más importantes de su historia.