MLB: ¿Quiénes son los favoritos para la Serie Mundial?

La emoción de octubre en las Grandes Ligas alcanza su punto máximo con los cuatro cruces de las Series Divisionales ya confirmados. Después de una ronda de comodines electrizante, los favoritos para levantar el trofeo comienzan a dibujarse con claridad, aunque el beisbol de postemporada siempre guarda espacio para la sorpresa.

Los Dodgers, la máquina más completa

Los Dodgers de Los Ángeles llegan como el equipo a vencer, y los números lo respaldan. Su rotación abridora es, sin discusión, la más profunda y talentosa del playoff: Yoshinobu Yamamoto, Tarik Skubal, Blake Snell y Tyler Glasnow forman un cuarteto que cualquiera envidiaría.

Ofensivamente, los Dodgers se ubican segundos en OPS de las mayores y cuartos en carreras anotadas. Tienen poder (séptimos en jonrones) y profundidad, aunque su velocidad sobre las bases es limitada (28mos en bases robadas). En defensa, se mantienen sólidos con el octavo mejor DRS del beisbol.

La única preocupación real es el bullpen, que no alcanza el nivel de élite de Cerveceros, Bravos o Padres. En series cortas, eso puede ser un factor decisivo si los abridores no pueden completar seis o siete innings. Aun así, su capacidad para alinear a cuatro abridores de nivel ace los hace favoritos claros.

Cerveceros: el equipo más completo de la temporada

Milwaukee terminó con el mejor récord de las mayores (103 victorias) y lidera a todos los equipos de playoff con 53.7 WAR, según MLB Pipeline. Su rotación está encabezada por Jacob Misiorowski, favorito al Cy Young de la Liga Nacional, quien será el abridor del Juego 1. Detrás de él, Logan Henderson (2.47 ERA), Robert Gasser, Shane Drohan, Kyle Harrison y Dustin May dan profundidad para cualquier escenario.

Ofensivamente, los Cerveceros promedian 5.13 carreras por juego, lo mejor entre los equipos de playoff, y conectaron 159 jonrones. Su lineup cuenta con Garrett Mitchell, Jackson Chourio y Joey Ortiz como piezas clave. En defensa y pitcheo, sus números de Statcast los colocan entre los mejores: 7.3 K/9, 40.3 por ciento de bolas elevadas y 89.4 mph de velocidad promedio de lanzamiento.

El bullpen de Milwaukee es, posiblemente, el más confiable del playoff, lo que les da una ventaja enorme en series al mejor de cinco y siete juegos.

Yankees: experiencia y poder en la Americana

Nueva York llega con una rotación encabezada por Gerrit Cole y Carlos Rodón, quien terminó septiembre con 1.42 ERA. Cam Schlittler, considerado por muchos el mejor pitcher de la Liga Americana en 2026, está alineado para abrir los Juegos 2 y 5.

Ofensivamente, los Yankees conectaron 223 jonrones (primero entre los equipos de playoff) y promedian 4.56 carreras por juego. Aunque su average de bateo es bajo (.235), su poder compensa. Cody Bellinger (.264/.338/.429) y Aaron Judge son las piezas centrales.

El problema: enfrentan a unos Rays que los conocen al detalle. Drew Rasmussen, probable abridor del Juego 1 de Tampa Bay, tiene 5-2 con 1.81 ERA y 0.86 WHIP contra Nueva York en temporada regular.

Rays, Bravos y Padres: los aspirantes peligrosos

Tampa Bay no tiene un solo ace dominador como Schlittler o Misiorowski, pero su fortaleza está en la profundidad. Drew Rasmussen encabeza la rotación, pero el manager Kevin Cash tiene a su disposición a Freddy Peralta, Nick Martinez, Griffin Jax e Ian Seymour para usarlos de forma creativa en una serie al mejor de cinco.

Ofensivamente, los Rays batean para .258 con 169 jonrones, números respetables pero no dominantes. Su ventaja real está en un bullpen que puede atacar desde cualquier ángulo y en una defensa que rara vez comete errores.

Atlanta llega con una rotación sólida y un bullpen de élite, pero su ofensiva es menos consistente que la de Dodgers o Cerveceros. San Diego, por su parte, tiene profundidad en el bullpen y un lineup equilibrado, aunque carece del poder bruto de Yankees o Dodgers.

Guardianes y Medias Blancas: los outsiders

Cleveland apostó todo a su desarrollo interno: 16 de sus peloteros de playoff vinieron del draft o del mercado internacional. Su rotación es joven pero efectiva, y su defensa es de las mejores del beisbol. Chicago, tras barrer a Houston, llega con confianza pero con menos profundidad en rotación y bullpen.

Los Dodgers son los favoritos por rotación, profundidad y experiencia. Los Cerveceros, por ser el equipo más completo de la temporada. Los Yankees, por poder y pedigree. Pero en octubre, un abridor que se descompone o un bullpen que falla pueden cambiar todo.