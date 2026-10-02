MLB: Junior Caminero y su dura prueba de fuego en postemporada

Junior Caminero volvió a tener un año superlativo con Rays de Tampa Bay en Grandes Ligas. El dominicano será pieza clave en el inicio de la postemporada de su equipo en 2026; pero tendrá de frente su prueba de fuego definitiva: una serie élite contra Yankees de Nueva York.

Caminero en su carrera con Rays tiene números muy malos contra Yankees. De hecho, solo registra 3 cuadrangulares en 25 juegos, una cifra bastante pobre, tomando en cuenta que lleva dos años con 40+ jonrones. En esa línea, esta Serie Divisional será el mayor reto de su carrera.

Junior contra Yankees: 25 J, 96 TB, 7 CA, 17 H, 3 2B, 3 HR, 9 CI, 6 BB, 21 SO, .177 PRO, .229 OBP, .302 SLG, .531 OPS. Está claro que son números muy por debajo de lo esperado del líder ofensivo de tu equipo. Sin embargo, el dominicano ha demostrado que está listo para brillar.

Junior Caminero emula marca de poder de hace 33 años

Junior Caminero es uno de los máximos protagonistas de la temporada 2026 de Grandes Ligas. El dominicano de Rays de Tampa Bay alcanzó por segundo año consecutivo números superlativos; incluso para cerrar la campaña logró una marca que no se veía en 33 años.

Caminero ha explotado su ofensiva con Rays como ha querido en el año. De hecho, alcanzó por segunda vez en su carrera una temporada de 40+ HR y 100+ CI; marca que sin querer, es histórica, ya que solo ha ocurrido dos veces desde 1920 entre peloteros de 23 o menos años.

El primero en lograrlo fue Eddie Mathews y por partida triple: 1953 (47 HR + 135 CI), 1954 (40 HR + 103 CI) y 1955 (41 HR + 101 CI). El último en lograrlo fue Juan 'Igor' González en: 1992 (43 HR + 109 CI) y 1993 (46 HR + 118 CI). El dominicano se une a especial y selecto grupo.