MLB: Junior Caminero emula marca de poder de hace 33 años

Junior Caminero es uno de los máximos protagonistas de la temporada 2026 de Grandes Ligas. El dominicano de Rays de Tampa Bay alcanzó por segundo año consecutivo números superlativos; incluso para cerrar la campaña logró una marca que no se veía en 33 años.

Caminero ha explotado su ofensiva con Rays como ha querido en el año. De hecho, alcanzó por segunda vez en su carrera una temporada de 40+ HR y 100+ CI; marca que sin querer, es histórica, ya que solo ha ocurrido dos veces desde 1920 entre peloteros de 23 o menos años.

El primero en lograrlo fue Eddie Mathews y por partida triple: 1953 (47 HR + 135 CI), 1954 (40 HR + 103 CI) y 1955 (41 HR + 101 CI). El último en lograrlo fue Juan 'Igor' González en: 1992 (43 HR + 109 CI) y 1993 (46 HR + 118 CI). El dominicano se un especial y selecto grupo.

¿Es Junior Caminero el próximo elegido para el club de los 500 HR?

Junior Caminero sin duda alguna es el heredero del cuadrangular dominicano en Grandes Ligas. El dominicano de 23 años llegó al jonrón 42 de la temporada con Rays de Tampa Bay y al 94 de su corta carrera; de mantenerse en ese ritmo podría entrar en el mítico Club de los 500 HR.

Caminero a sus 23 años con cuatro temporadas en MLB, registra 94 vuelacercas. Si lo comparamos con las leyendas del top 3 de dominicanos con más jonrones en la liga en el mismo número de campañas: Albert Pujols (160 HR), Manny Ramírez (83 HR) y Sammy Sosa (70 HR).

Junior tiene más cuadrangulares que los últimos dos, no supera a Pujols porque definitivamente fue un fuera de serie. Con un promedio 42 HR por campaña de 162 juegos y si logra mantener ese ritmo, en 10 años podría tener al menos 500 jonrones y ser parte del mítico Club.

Números de Junior Caminero con Rays en 2026